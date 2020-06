Certificación de Origen se incluirá en la factura

Ante la entrada del T-MEC, la Coordinadora al Fomento Exterior de Guanajuato (COFOCE), dio a conocer a detalle los elementos de Certificación para poder acceder a preferencias arancelarias.

A unas semanas de que entre en vigor el T-MEC, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que sustituirá al Tratado de Libre Comercio, autoridades de los tres países dieron a conocer las Reglamentaciones Uniformes.

Con esto se da certidumbre jurídica y claridad en la aplicación de las disposiciones del Tratado. Esto significa que ya se cuenta con los elementos que dan la interpretación, la aplicación y la administración de varios capítulos.

Yazmín González Vázquez, Coordinadora de Logística de COFOCE, dijo que un punto importante a considerar por parte de los exportadores son las solicitudes de trato arancelario preferencial al amparo del T-MEC, por lo que hay que tomar en cuenta que se elimina el Formato de Certificado de origen del TLCAN.

Ahora la Certificación será proporcionada en factura o cualquier otro documento comercial.

La Certificación en origen deberá contener elementos mínimos y -no se requiere acudir ante alguna autoridad para obtenerla.

Las excepciones a la Certificación de Origen permanece al igual que el TLCAN. El criterio es que no se requiere Certificación de Origen formal para mercancías que no excedan los 1,000 USD, siempre que la importación no forme parte de una serie de importaciones que se puedan considerar como realizadas para evadir el cumplimiento de leyes y procedimientos; en este caso, se realizará una declaración por escrito certificando que la mercancía califica como originaria, explicó González Vázquez.