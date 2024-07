Cerrará sexenio Fondos Gto con la colocación de 500 mdp en microcréditos

León, Gto.- Juan Antonio Guzmán Acosta, director de Fondos Guanajuato, declaró que la administración cerrará el sexenio con la colocación de 500 millones de pesos en créditos empresariales.

A poco más de dos meses de que cierre la administración, destacó que el estado está cerca de llegar a dicha meta y lograr que cientos de micro, pequeñas y medianas empresas logren el apoyo del estado para equipar sus negocios.

Local Empresarios de León buscan representación en la SDES de Guanajuato

Asimismo, dijo que los apoyos combinados entre gobierno y la iniciativa privada, lograron colocar mil millones de pesos en microcréditos.

“Nosotros vamos a cerrar el año sobre los 500 millones de pesos directamente y combinado con la banca comercial estamos hablando de mil millones de pesos, tendremos que cerrar en esos números porque si no lo conseguimos, no servimos como palanca a las empresas del estado”.

Sin embargo, dijo que Guanajuato al ser la entidad que más apoyos da a las mipymes del país, puede ofrecer más recursos en el próximo sexenio y crecer en el número de beneficiarios, ya que la cartera vencida es menor al 5 por ciento.

“La cantidad con respecto al año pasado es muy similar, ya que en el 2023 fueron 450 millones de pesos los que aportó el gobierno del estado en apoyo de las mipymes, pero debido al factor de inflación podemos decir que se apoyó casi a la misma cantidad de beneficiarios este año”, enfatizó el directivo.

Explicó que son los pequeños comercios quienes piden créditos, pues la banca comercial no está interesada en microcréditos, mientras que para el gobierno, es la población que más requiere de la ayuda financiera para que se mantenga la economía en movimiento.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Local Listos 12 panistas para la coordinación de la bancada azul en el Congreso de Guanajuato de la próxima legislatura

“El mayor crédito que logramos otorgar es el de menor cantidad que es para los pequeños negocios y no supera los 500 mil pesos. Los comerciantes son quienes más acuden a tramitarlo, como pequeñas tienditas, son los que más recurren a Fondos Guanajuato debido a que las instituciones financieras no prestan montos menores a 70 mil pesos, no son muy viables para ellos, mientras que para el gobierno del estado es la razón de ser”, concluyó.