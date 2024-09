Cerrará Educación con 200 millones de pesos en inversión de infraestructura en los planteles de León

León, Gto. El director General de Educación, Jesús Jonathan González Muñoz, informó que cerrarán este año con 200 millones de pesos en inversión de infraestructura en los planteles. En tres años terminarán con 55 acciones en alrededor de 50 escuelas.

González Muñoz explicó que en cuanto a obras como bardas perimetrales, entre otras, hay un procedimiento a seguir y este generalmente se realiza con un año de anticipación e indicó que para este año se debe concluir la obra que se tiene para este periodo.

“Este año estaremos cerrando con más de 200 millones de pesos en inversión de infraestructura en los planteles, lo cual supera la expectativa y se tiene este gran trabajo con los padres de familia, maestras y maestros en Presupuesto Participativo”, declaró el director de Educación.

Destacó que en el caso de las bardas perimetrales, no es por zona sino que se hace revisión y se trabaja en coordinación con Secretaría de Educación para que se revise las necesidades que hay en los planteles; sin embargo, influyen varios factores tales como que la escuela tenga escrituras.

“Si no cuenta con ellas se debe trabajar para la regulación de los predios porque no se puede entrar con infraestructura si no hay certeza jurídica del predio”, dijo.

Entregan equipo tecnológico

Finalmente, el titular de Educación Municipal dio a conocer que se realizó la entrega de equipo tecnológico; se invirtió poco más de 1.3 millones de pesos para tener herramientas tecnológicas que ayuden al proceso de enseñanza.

“El programa de equipo tecnológico es para todos los directores, maestras, maestros que han solicitado ese tipo de apoyos con el que ellos van renovando o adquiriendo alguna computadora, multifuncional, proyector según las necesidades que tenga el plantel y con esto arropen la enseñanza de los niños y niñas”, indicó.

“Son 90 las escuelas que se van a ver beneficiadas, según las necesidades que hemos ido levantando en cada una de las escuelas, es que nace este proyecto de apoyos tecnológicos”, agregó.

Concluyó diciendo que son los maestros los que realizan la solicitud, posteriormente la Dirección de Educación realiza visitas para verificar en qué condición se encuentran las herramientas o si es que las hay, porque hay escuelas que carecen del equipamiento ya mencionado.