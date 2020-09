Centro Paralímpico Nacional sigue abandonado y destrozado

Fue concebido para ser uno de los centros de alto rendimiento para atletas con discapacidad más importantes de América Latina, pues México tradicionalmente es una potencia en las competencias paralímpicas; sin embargo, hoy es un inmueble deteriorado por el abandono y por los varios robos de los que ha sido objeto y que con el paso del tiempo se va consolidando como un auténtico elefante blanco que costó a los mexicanos 400 millones de pesos.

Se trata del Centro Nacional Paralímpico, ubicado en Irapuato, el cual fue inaugurado en marzo de 2012 y sólo sirvió para albergar tres competencias oficiales en ese mismo año: en mayo de 2012 fue una de las cinco sedes de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil; en julio, se vistió de gala al albergar el séptimo campeonato internacional de atletismo sub-23 Nacac, que servía como selectivo para que los atletas ganadores participaran en los Juegos Olímpicos de Londres de ese año, y posteriormente fue sede junto con el Centro Acuático de Guanajuato de la Paralimpiada Nacional 2012. Parecía que tenía buen inicio este lugar.

“Esta es la primera unidad deportiva de esta calidad, dirigida al desarrollo de atletas paralímpicos. Ya teníamos el Centro Nacional de Alto Rendimiento, el mejor de Latinoamérica; ahora, con esta obra, tenemos también el mejor centro de alto rendimiento para el desarrollo de los deportes adaptados de toda Latinoamérica”, dijo durante la inauguración de este lugar el entonces titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Bernardo de la Garza, evento al que asistió también el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa y quien dijo en ese entonces que se dejaba un banco de proyectos para continuar con el crecimiento de este lugar.

Un año después, en abril de 2013, el Centro Paralímpico Nacional fue utilizado de nuevo, ahora para ser sede del abanderamiento de atletas paralímpicos guanajuatenses y ese fue su último evento, desde ese día no volvió a ser utilizado y quedó en el abandono. El gobierno de Enrique Peña Nieto no tuvo interés en el Centro Nacional Paralímpico y no destinó ningún peso; el actual Gobierno Federal tampoco ha mostrado interés, al grado de que tampoco habrá inversión para su recuperación en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación.

Mientras el tiempo corre, el deterioro en este complejo es visible. Como un sitio fantasma, es como luce actualmente el Centro Paralímpico Nacional. Desde su entrada se ven cuarteaduras en lo que sería su complejo de sanitarios, pintura desgastada en las paredes, vegetación crecida e incluso bastante basura, lo cual habla de que de manera clandestina se usa este lugar, pues las latas de cerveza, botellas de licores y hasta residuos de consumo de drogas se ven ese lugar.

El daño provocado por el paso del tiempo, los destrozos y el vandalismo que ha sufrido este inmueble es de aproximadamente 50 millones de pesos.

Zona de graffitis

En la zona de su centro acuático, las puertas fueron forzadas, lo que permitió que cualquiera pueda ingresar con facilidad al lugar y que sus paredes, vidrios e incluso las albercas paralímpicas hayan sido usadas como lienzo para graffitis; sus piscinas permanecen vacías y, en lugar de tener agua, tienen desechos, colillas de cigarro, latas de cerveza y hasta desechos humanos o de algún animal.

Sus lámparas, focos y cableado eléctrico ha sido desmantelado, incluso las tapas de sus registros de energía eléctrica fueron robadas; pero pese a eso, aún algunas de sus instalaciones están en buenas condiciones pese a los ocho años de abandono y maltrato en el lugar.

“Que nos lo dejen”

El gobierno de Guanajuato ha insistido en que este lugar sea cedido por parte de la Federación para hacerlo un complejo deportivo para los atletas guanajuatenses. Lo único que piden es que se los dejen con las reparaciones de alrededor de 50 millones de pesos y el gobierno estatal se hace cargo de su mantenimiento.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ha señalado que si la Federación no lo quieren “que nos lo dejen”, para con ello tener un nuevo espacio para los deportistas del estado. Sin embargo, la Federación no ha dado respuesta, a pesar de que gente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte visitó este lugar y que pareciera ser que tampoco le interesa al actual gobierno federal.

Así, un sitio que sería semillero de talento deportivo, se volvió un nido de vicios y vandalismo, pues al carecer de seguridad, mantenimiento y de seguir abandonado continuará siendo objeto de destrozos y mal utilizado