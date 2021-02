Ceniza, casa por casa

León, Gto.- Templos y parroquias de la Arquidiócesis de León van a entregar en casas y al término de misas empaques que contienen ceniza bendita para su imposición en el hogar ya sea por el papá o la mamá, acatando las medidas de seguridad por la pandemia Covid-19.A partir del sábado próximo 13 de febrero, dio a conocer el vocero de la Arquidiócesis de León padre Marcos Cortés.

De acuerdo al esquema del inicio de la cuaresma hablamos de “el camino de la conversión” que da inicio el miércoles 17 de febrero, se ha dispuesto que por medio de las redes sociales de los 948 templos y parroquias de la Diócesis de León, va a ser dado a conocer las formas de distribución de la ceniza, que será impuesta en la zona de la coronilla de la cabeza.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Atienden en enero a 62 mujeres violentadas

De la imposición de la ceniza, se dijo que es un signo del deseo de purificación del alma, es la cuaresma el tiempo, el momento de fortalecer y acercarnos a Dios, de compartir nuestra vida con mayor sencillez con nuestros hermanos, “nos va a ayudar a que la familia se una y fomente la oración, pues necesitamos unirnos en familia”.

La ceniza será llevada a casa o lugares de trabajo o podrá ser recogida desde el 13 de febrero al miércoles de ceniza en las notarias de los diferentes templos, además que se ha dispuesto su entrega al término de las celebración eucarísticas, cada empaque contiene la suficiente cantidad para su aplicación a por lo menos diez personas, además de que tener una breve explicación del acto y su significado, a ser aplicada por el padre, la madre de familia o el hijo mayor.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Apoya Albergue a familiares del hospitalizados en el Hospital General de León

Debemos terminar con los mitos , la ceniza la podrá recibir quien quiera iniciar el camino de conversión a hacia la pascua, no es obligatorio y no es pecado el no recibirla, advirtió