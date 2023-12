Celia lleva tres años clamando por su Pensión para Adultos Mayores

León, Gto. - Celia Ramírez Guzmán tiene 65 años, vive en una casa humilde en la calle Clavel ubicada en la colonia Obrera, apenas puede caminar, sin embargo, no pierde la esperanza que le den su Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas que por derecho le corresponde.

Todo inició cuando se ofrecieron los programas de apoyo por parte del Gobierno Federal para personas con discapacidad, esto durante la pandemia, Cecilia acudió al módulo de Aquiles Serdán #232 colonia Centro para anotarse y recibir dinero que tanta falta le hace debido a que tiene una discapacidad motora y para poder caminar usa una ortesis.

“Yo soy una persona con discapacidad, no tengo trabajo y marido tampoco tiene, entonces yo fui y me apunté en el programa el 23 de noviembre del 2020, estuve esperando a que me hablaran, entonces fui a las oficinas y me dijeron que no llegaba la tarjeta, pero así tengo tres años”, comentó.

DEL 2020 AL 2023 Y LOS MALOS TRATOS

La señora platicó que parte del año 2020 y 2021 estuvo yendo a las oficinas de Bienestar para preguntar por qué no le llegaba su tarjeta, había contradicciones porque mientras los Servidores de la Nación le decían que la tarjeta ya había sido entregada a la vez le comentaban que no sabían quién estaba cobrando su pensión.

A Celia le recomendaron ir al módulo de la Casa de la Ciudadanía, Griselda Álvarez para que levantara una queja y asimismo se investigara el paradero del plástico.

“De tanto que iba, ahí hasta me gritaban y me decían que mi tarjeta se me había entregado y yo les explicaba una y otra vez que si fuera de ese modo yo no estaría yendo a reclamar algo de lo que no es de mi propiedad, entonces me dijeron que seguramente se regresó a México que porque no me encontraron en la casa y eso es mentira porque solo salgo a lo necesario como visitas al doctor y además nunca me hablaron por teléfono”, manifestó.

Otro agravio que sufrió y que sigue pasando es en el transporte público porque los chóferes le gritan porque no sube rápido a la unidad o la amenazan de cobrarle doble pasaje por el bastón.

“Tengo el pie muerto, yo camino con andadera, pero para ir a Griselda Álvarez tenía que abordar el camión y usaba el bastón, pero los chóferes me gritaban bien feo que me pegara el bastón o que caminara rápido porque les obstruía el paso a los otros vehículos”.

También indicó que una vez subiendo al autobús las personas no respetan los asientos especiales y tenía que pasar todo el trayecto parada, incluso una vez un joven estudiante que estaba ocupando el haciendo amarillo le dijo no me voy a quitar porque yo también pague y tengo derecho a ir sentado.

Ya para el 15 de febrero del presente año, teniendo 65 años cumplidos, Celia fue otra vez por su tarjeta de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas y le comentaron otra vez que no le pueden ayudar porque el sistema dice que ya le entregaron su tarjeta.

“Iba cada rato a Griselda Álvarez donde otra vez me pidieron mis documentos como el INE, CURP, Acta de nacimiento, comprobante de domicilio y un teléfono a donde mandar información ahí estuve investigando el nombre de la persona encargada y fui a buscarla porque no me hacían caso y hasta me hacían caras y me gritaban o me dejaban esperando más que a los demás, me imagino que era con el propósito de que me aburriera y me fuera”.

Sin respuesta dio con la persona encargada del módulo de la Aquiles Serdán de nombre Yesenia Sánchez Carretero quien la dejó esperando todo un día sentada, eso sí, salía a despedir a gente conocida y a ella no la recibía.

“Ya en mi desesperación le dije si me va a atender, es que tengo tiempo esperando y salió y me dijo que mi tarjeta estaba en proceso y que ya no fuera, que ellas me hablaran”.

Ahora el 27 de septiembre otra vez le dieron otro baucher y le pidieron sus documentos prometiéndole que le llegaría en un mes, pero no fue así, según las trabajadoras la tarjeta fue enviada a México por lo que tendrá que hacerse una reposición.

“Hace poco me volvieron hablar y me dijeron que mi tarjeta ya estaba lista y fui a Zona Centro pero las señoritas me trataron mal, más una persona de edad avanzada y cabello corto que no sé cómo se llama y qué deberían tener Gafete para identificarlas, ella me corrió y me dijo que nadie me había marcado”

Ya para finalizar, la señora Cecilia dice que este trámite ha sido tan cansado y aunque en un inicio le prometieron el retroactivo, ahora le dicen que siempre no porque ya lo perdió, señaló que le explicaron que su caso no es el único en la ciudad por lo tanto debe esperar.

No es la única

En las variadas vueltas buscando la solución de la pensión, Celia pudo conocer que junto a ella hay otros dos casos con similitudes. Personas que buscan su apoyo federal y que por diferentes irregularidades, no les han entregado su tarjeta.

“No está en mis manos”

El caso de Celia, llegó en febrero del 2023 a manos del delegado del Bienestar en Guanajuato, Mauricio Hernández, sin embargo, a casi un año, su última respuesta fue: “Es un trámite centralizado en la secretaría. Están hechos todos los reportes de parte de la delegación. Dependemos totalmente de que la secretaría (nivel central) desahogue el trámite”.

El propio delegado refirió el caso de Celia a Alejandra Retana, responsable del Programa Adulto Mayor en Guanajuato. Aunque la servidora de la nación, se ha mantenido en intermitente contacto, las diferentes vueltas que ha dado a la Ciudad de México en el transcurso del año, en ninguna de ellas ha regresado con buenas noticias para Celia.

La solución que los servidores de la nación han ofrecido a la señora es empezar el trámite una y otra vez desde 2020 que empezó. En su variados intentos, por mantener a la señora tranquila, la citan en la oficina de la Aquiles Serdán, pero al llegar lo único que recibe son malos tratos y frases como: “nosotros no la buscamos”, “no ha llegado nada para usted”…, a pesar de que ellas les muestre que son las propias colaboradoras del programa quienes la citan.

Celia vive en un domicilio que no es de su propiedad, del cual su hermana, la propietaria, le ha hecho llegar diferentes órdenes de desalojo. La incertidumbre y el malestar la acompañan desde hace años, pues conforme su edad avanzó su situación económica empeoró. Y ahora, sus últimos tres años los ha dedicado a perseguir un apoyo federal, que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegura que es un derecho de los mexicanos, pero Celia, ya está perdiendo la esperanza, pues los servidores de la nación que están para ayudar a los adultos mayores, solo han jugado con su necesidad.