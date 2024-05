Celebran trabajadores de la construcción el Día de la Santa Cruz

León, Gto. Con una misa en el Templo Expiatorio Diocesano del Sagrado Corazón de Jesús y en compañía de amigos y familiares, los trabajadores de la construcción celebraron Día del Albañil o Día de la Santa Cruz donde pidieron que no les falte salud y que el Municipio de León así como empresarios y constructoras realicen más obras para tener trabajo todo el año.

Minutos antes de las ocho de la mañana, comenzaron a los llegar trabajadores con las cruces que elaboraron ellos mismos, algunas de madera, metal, yeso o resina y otras más de varillas para que durante su celebración eucarística fueran bendecidas y luego colocarlas en lo alto de las cimentaciones.

Durante la homilía, monseñor Juan Rodríguez Alba, destacó que sin el gremio de la construcción no serían posibles las grandes obras e infraestructura que existen en nuestras ciudades.

Francisco Meza / El Sol de León

"La Cruz es nuestra protección, nos mantienen unidos a Dios, así como el señor sigue creando todo, da los materiales y sigue creando a través de nosotros pero ustedes son sus instrumentos para edificar proyectos de vida, también con la cruz construimos el templo espiritual, él (Jesús) lo que quiere es que construyamos amando esa cruz y saber que si el señor nos da esa cruz agradecer y no pedir otra más pesada", dijo el padre.

Peticiones de los trabajadores

Juan Manuel Sánchez, quien trabaja en una construcción de un fraccionamiento privado en su vista al templo pidió por la salud de todos los albañiles de la ciudad debido a que constamente ponen en riesgo su vida al subir en andanes y levantan material pesado.

"Ser albañil es lo mejor que me ha pasado, es un trabajo duro, necesitas tener fuerza y se trabaja de sol a sol pero no es un trabajo ordinario por eso cada año vengo a agradecer a Dios las oportunidades y sobre todo que me da la dicha de tener vida para ver crecer a mis hijos", indico.