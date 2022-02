Celebran sindicatos de EU y Canadá triunfo de SINTTIA en elección de GM

Organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos y Canadá celebraron el proceso de elección que se llevó a cabo en la planta de General Motors de Silao y coincidieron en que esto sería el primer paso para conseguir mejores condiciones salariales y de trabajo para los empleados en México.

Liz Shulera, presidenta de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), aseguró que la victoria del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz (SINTTIA) fue posible “gracias a las reformas que ayudamos a negociar en el T-MEC. Es una victoria importante no sólo para los trabajadores de México sino de todo el mundo”, escribió a través de su cuenta de Twitter, en donde dedicó un hilo para hablar sobre este triunfo que consideró histórico.

The brave workers at @GM’s Silao assembly plant have voted resoundingly for real change at work. This win, made possible by the reforms we helped negotiate into the USMCA, is a significant victory not only for workers in Mexico but around the world. — Liz Shuler (@lizshuler) February 3, 2022

“Los valientes trabajadores de la planta de ensamblaje de @GM en Silao han votado rotundamente por un cambio real en el trabajo”.

Local Manifiesta General Motors disposición para trabajar con SINTTIA tras triunfo

“(…) La elección en sí sentó un precedente ganado con mucho esfuerzo y se produjo solo después de que los trabajadores votaron para descartar un contrato anterior, que tenía pocos beneficios y se negoció sin la participación de los trabajadores”, prosiguió la presidenta de AFL-CIO.

Liz Shuler aseguró que el triunfo de SINTTIA se pudo dar, a pesar de las intimidaciones que sufrieron los trabajadores y confió en que esto sea el inicio de una nueva cultura laboral y de respeto a los derechos de los trabajadores en México.

The election itself set a hard-won precedent and came only after workers voted to throw out a previous contract that had poor benefits and was negotiated without the workers’ input. — Liz Shuler (@lizshuler) February 3, 2022

“Su triunfo es un ejemplo de lo que sucede cuando los trabajadores se mantienen unidos. Este voto representa un rechazo al pasado y una nueva era para el derecho de libre asociación de los trabajadores mexicanos”.

“Continuaremos observando la situación de cerca y esperamos trabajar junto con SINTTIA para mejorar las vidas y los medios de subsistencia de los trabajadores en México y Estados Unidos”.

Triunfo de SINTTIA, resultado de TMEC: Dias

Jerry Dias, presidente de Unifor, el sindicato más grande que existe en Canadá, se congratuló por el triunfo obtenido por SINTTIA en la elección para determinar a la nueva representación sindical de General Motors, en Silao, y destacó que se espera que con esto mejore el panorama laboral en México.

“Este es un momento histórico que llega gracias al arduo trabajo y la determinación de estos trabajadores, y que fue posible gracias a los cambios en el TLCAN, donde @UniforTheUnion desempeñó un papel importante en impulsar la reforma laboral mexicana. Felicitaciones a todos” (sic), escribió Jerry Dias en su cuenta de Twitter.

This is an historic moment that comes thanks to the hard work and determination of these workers, and made possible by changes to NAFTA, where @UniforTheUnion played a major role in pushing Mexican labour reform. Congratulations to all. https://t.co/FaqI8MI6zq — Jerry Dias (@JerryPDias) February 3, 2022

Por su parte, la cuenta oficial de Unifor también celebró el triunfo de SINTTIA y manifestó su satisfacción por haber sido parte de este hecho.

“Los trabajadores de la planta #GM en Silao, México, votaron por una verdadera voz en el lugar de trabajo, votando abrumadoramente para unirse al sindicato independiente SINTTIA, derrotando a tres sindicatos vinculados a la empresa. Unifor se enorgullece de haber trabajado con ellos para lograr esta victoria”.