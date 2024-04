Celebramos 15 años de contar la historia de León

LEON, Gto. El Sol de León está de fiesta, pues está cumpliendo 15 años de su segunda etapa que inició el 23 de abril de 2009.

Fue en ese año, en donde con la visión de don Mario Vázquez Raña El Sol de León volvía con nuevos bríos y lo hacía en sus instalaciones de la calle Madero, en pleno corazón de la Capital Mundial del Calzado.

El corte del listón inaugural marcaba la ruta para un nuevo comienzo, uno en donde la apuesta era consolidarse como el medio de comunicación y confirmación de León y la región.

Local El Sol de León y la calle que lleva su nombre

Cuando alguna persona tiene la duda sobre algún acontecimiento, para saber si es o no alguna fake news, lo primero que hace es consultar El Sol de León, por el prestigio que tiene en el manejo de su información y el respaldo de una empresa como Organización Editorial Mexicana, la cadena de información más grande de América Latina.

Así, en una década y media, El Sol de León ha conservado su esencia de su primera etapa, en donde los valores de veracidad, objetividad, oportunidad y calidad son la máxima con la que a diario se escriben las noticias que dejan testimonio de que León está teniendo una intensa transformación y que ésta no podría contarse de mejor manera si no fuera por como lo hace El Sol de León.

A nuestras y nuestros lectores, les agradecemos su preferencia y esto sólo nos obliga a ser mejores y a vislumbrar el proyecto para los próximos 15 años, porque El Sol de León seguirá y seguirá más fuerte que nunca.

Alejandra Gutiérrez Campos, candidata a la presidencia municipal de León por el PAN

Fotos: Rosario Horta / El Sol de León | Israel Alatorre / El Sol de León

“Me siento afortunada por conocer perfectamente a El Sol de León, felicidades a todos quienes trabajan y han hecho lo posible por llevar la información a los leoneses y en todo el Bajío. Los invito a seguir trabajando, a seguir informando qué es lo que hace la diferencia.

Jorge Marcelino Trejo, candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano

Fotos: Rosario Horta / El Sol de León | Israel Alatorre / El Sol de León

“Hace 15 años volvió a resurgir el periódico El Sol de León, es algo importante para todo Guanajuato. Esperemos que se sigan manteniendo muchos años más, tienen grandes articulistas, reportajes y trabajos periodísticos de calidad, les deseo el mejor de los éxitos”.

Mauricio Battaglia, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado en el Estado de Guanajuato

Fotos: Rosario Horta / El Sol de León | Israel Alatorre / El Sol de León

“Les envío un saludo afectuoso por estos 15 años y les deseo que cumplan por lo menos otros 15 años más, tienen un gran reto como periódico, su contenido editorial es una pieza importante”.

Miguel Márquez Márquez, candidato a senador por el PAN

Fotos: Rosario Horta / El Sol de León | Israel Alatorre / El Sol de León

"Da gusto que vino nuevamente El Sol de León hace 15 años, recuerdo que me tocó estar en la inauguración con don Mario Vázquez Raña y con el ex gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, ahí estuvimos presentes en el evento, por eso me da mucho gusto saber que este periódico, después de tantos años, mantiene un prestigio y ha dado cuenta de la historia de los eventos más importantes y los sucesos más relevantes en el estado y en el municipio de León”.

Adriana Rodríguez Vizcarra, candidata al Senado por el PAN

Fotos: Rosario Horta / El Sol de León | Israel Alatorre / El Sol de León



“Es una maravilla cumplir 15 años, El Sol de León es toda una institución; hace 47 años llegué de Nuevo León a este estado y el Sol de León ya existía en su primera etapa. Sabemos que ahora cumple 15 años en su regreso, es un periódico formal que nos informa, muchas felicidades”.

Libia Dennise García Muñoz Ledo, candidata a la gubernatura por el PAN, PRI y PRD

Fotos: Rosario Horta / El Sol de León | Israel Alatorre / El Sol de León

“Me siento muy contenta de poder felicitar a todos los trabajadores de El Sol de León en estos primeros 15 años de su segunda etapa. Les auguro muchos años más, que sigan informando a la gente de Guanajuato y a la de León, sabemos que es un medio confiable y creíble y muy profesional, que vengan muchos años más”.

Yulma Rocha Aguilar, candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Guanajuato

Fotos: Rosario Horta / El Sol de León | Israel Alatorre / El Sol de León

“Muchas felicidades a los quinceañeros de El Sol de León y a su equipo de trabajo, son un medio serio, responsable, que informa a la ciudadanía de eventos políticos, de la democracia de Guanajuato y también de los sucesos en el estado, muchas felicidades por estos 15 años”.