Celebra León a su “ciudad deportiva”

LEÓN, GTO.- El Ayuntamiento de León encabezado por Héctor López Santillana, celebró con honores a la bandera y un posterior homenaje el 57 aniversario de la Unidad Deportiva Enrique Fernández Martínez en León, mejor conocida como la “deportiva del Estado”.

La competencia en la vida, alcances de nuestras ganas, talentos, tenacidad, capacidades, entre otras cualidades se forma en la práctica y desarrollo de las vastas disciplinas deportivas.

"Estamos aquí para levantar la mano y ganar el partido de la vida", así lo comentó el alcalde, Héctor López Santillana en el 57 aniversario de la Deportiva del Estado.

ENTREGAN RECONOCIMIENTOS A PROMOTORES

Durante el evento, se entregaron 34 certificaciones a promotores que cumplieron el proceso de Perfil de Competencias Laborales que está avalado por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable SDES.

"Debemos seguir forjando y creando leoneses y ser la extensión del deporte y tener la convicción de ser mejores", indicó en su discurso el edil López Santillana.

Asimismo, como parte de los festejos del aniversario 57 de la deportiva Enrique Fernández Martínez, se realizó un homenaje a la trayectoria y labor en pro del deporte que Agustín “Peterete” Santillán dejó en el deporte amateur local y profesional.





CON 57 AÑOS DE HISTORIA

Fue el pasado 13 de enero del año 1963, cuando esté hoy muy moderno recinto del desarrollo del deporte y sus diversas prácticas abrió sus puertas para los leoneses y los deportistas talentos de esta región de la entidad.

“La formación deportiva es la que me tiene metida en este lío y no me arrepiento, siempre habrá alguien que nos critica; debemos seguir en esta línea si queremos ganar el partido de la vida”, señaló Héctor López Santillana en temor de lo que representó para él la actividad deportiva.