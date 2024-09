Cecyteg Guanajuato: finanzas sanas y con proyectos para la Educación 4.0

León, Gto.- La maestra Esther Angélica Medina Rivero, directora del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (Cecyteg), aseguró que esta institución cuenta con finanzas sanas, así como proyectos que han sido referencias en el estado aunado al más importante que es la paz laboral.

“Estamos trabajando hasta el día que nuestra próxima gobernadora decida y nuestros profesores entiendan que nada está por encima de nuestros estudiantes” dijo Esther Medina.

Lo anterior, luego de que el 26 de septiembre del presente año, tomará posesión Libia García y podría haber cambios en el plantel.

Esther Medina Rivero, es considerada una gran impulsora de la educación 4.0, está a cargo de 56 espacios en 40 municipios del estado con 41 mil estudiantes que al final se convierten en familias, sueños y logros.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, mencionó que su mayor reto al tomar la dirección en el año 2021 fue buscar el entendimiento con dos sindicalismos que tienen la titularidad ya que anteriormente cuidaban sus propios intereses descuidando el objetivo que son los alumnos.

En ese inter no había paz laboral, entonces hubo un entendimiento con el sindicalismo para defender a los trabajadores, que no sean violentados sus derechos pero también defender la fuente de empleo y los estudiantes.





“En el poco entendimiento que hoy el sindicalismo debe cuidar la fuente de trabajo que es Cecyteg, la calidad, el objetivo que son nuestros alumnos, antes que cualquier cosa, creo que había una falta de entendimiento que por muchos años en donde dos sindicalismos que tiene la titularidad, bastante bien lo han entendido en sus años de experiencia pero otro sindicato que creo que creo confundió el sindicalismo”, mencionó.

Y añadió: “en ese inter se generó una falta de paz laboral porque era la complicación entre dos sindicatos, dos grupos y a mi llegada lo entendieron bastante bien, primero porque siempre se ha respetos el derecho y la vida sindical y hemos negociado bastante bien, en ese sentido fue mi primer reto, crear la condición que las y los trabajadores de CECyTEG que entendieran que no hay nada más prioritario que nuestros estudiantes. Creo que ese fue el mayor reto de que si hoy fuera el caso de que tengo que entregar este colegio lo hago con satisfacción porque ese fue uno de los graneros”, manifestó.

Proyectos de alto impacto

Platicó que otro de los grandes retos es que se trabaja en proyecto con herramientas de Inteligencia Artificial (IA), aseguró que una de sus satisfacciones es haber impulsado tecnología con una plataforma de la más completa en educación media superior en donde es Mi Cecyteg tienen cantidad de contenidos, videos, experiencia aprendizaje, quest donde los alumnos se pueden evaluar, rectificar si están o no avanzando a pesar del maestro.

Afirmó que la tecnología utilizada dentro de los planteles Cecyteg es meramente a que el maestro dedique más tiempo a dar clases y no a pasar lista, pues con el dispositivo móvil a través de la lectura de un código QR se pasa lista.

Otro tema es el orden de las finanzas pues asegurá que dejará una institución en tres años consecutivos sin observaciones de auditoría.

“Nos están haciendo la auditoría hasta mitad de este año y realmente mínimos detalles, yo creo que cuando un servidor público es impecable en el manejo de los recursos y los recursos que llegan los destina, estoy hablando que estoy satisfecha y he cumplido”, expresó.

Finalmente, en los 56 planteles generaron estrategias que permitieran que los alumnos tuvieran mejores laboratorios gracias al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y a la disciplina financiera ya que se cuenta con simuladores entre computadoras, capacitación, edificios e inmobiliarios implacables a través de una cultura del esfuerzo con la visión de que en este mundo nada es gratis y todo se tiene que ganar.

Medina Rivero indicó que el proyecto emblema y que se le debe dar continuidad es “SaludableMente joven” que en este mes acaba de lanzar fue con la finalidad de detectar a estudiantes traen problemas mentales propiciados por la crisis económica, política y que puedan atentar con su vida.

Histórica certificación

Para la maestra Esther Medina, uno de sus últimos logros es que las 57 oficinas de Cecyteg obtuvieron Certificación en la Norma ISO 9001:2015; la auditoría tuvo una duración de alrededor de tres semanas lo que implica que nos reta a la mejora continua.

“Cecyteg certifica todas sus unidades técnicas, no existe un subsistema con tantos planteles ni siquiera la Universidad de Guanajuato certificada y es un privilegio y si me toca irme, creo que me llevo amigos y dejó resultados”, mencionó.

Explicó que es la primera vez que obtienen todos los colegios una certificación debido a que se perdió en época de pandemia debido a que se tiene que certificar cada dos años las escuelas, Desde el plantel más grande ubicado en San Juan Bosco en el municipio de León con alrededor de 3 mil alumnos o el más pequeño que es Catalán del Refugio con 90 estudiantes fueron reconocidos.

La mentefactura no sólo es tecnología

La directora de CECyTEG señaló que la educación siempre ha estado detrás de una iniciativa industrial, social, empresarial, es decir, las empresas se actualizan pero a la par de las escuelas hay una diferencia abismal.

“Mientras ya había máquinas de vapor, la educación sigue igual, sigue siendo el maestro, los libros y el Pizarrón, y algunos brincamos a la educación 3.0 que son las plataformas educativas en línea, el IA, la realidad virtual, la realidad aumentada, el internet; todos son elementos que te van acelerar el conocimiento y te van a dar a entender y aplicarlo”, dijo.

El concepto de educación 4.0 que es el que cuenta el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato, el alumno obtiene conocimientos al trabajar en laboratorios o motores que cuestan millones de pesos y que ni una escuela podría comprar.

Como ejemplo dijo que con unos lentes de realidad aumentada, el alumno cree que está en un laboratorio de primera y que nadie tiene la condición económica de hacerlo, entonces esto implica que pueda desarmar un motor que al final del día se puede resetear.

“El dinero no alcanza y no alcanzará en años venideros, porque ahora hay más compromisos de becas de dar apoyos a personas y entonces ese recurso ya no llegará a los planteles educativos donde haya mejores laboratorios, equipamiento, edificios, tenemos que hacer mas creativos y ahi viene la educacion 4.0 que esta la mano”, concluyó.

Finalmente, dijo que de seguir enfrente de la institución tiene muchos planes pero quien quede enfrente ahora con la nueva administración espera que siempre vele por los intereses de los estudiantes.