CCEI llama a gobierno federal a no abandonar a Guanajuato

Juan Francisco Martínez Arredondo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato (CCEI), llamó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a no excluir a Guanajuato en el reparto de los recursos, ya que estos son fundamentales para el desarrollo y reactivación económica que no se ha dado con agilidad debido a factores como la inflación y la pandemia de Covid -19.





Piden asignar a Guanajuato más recursos federales.



Destacó que el sector empresarial está realizando grandes esfuerzos para dar agilidad a la reactivación económica, no obstante, dijo que esta ha sido lenta debido a factores como la inflación que ha pegado a la economía familiar y a las finanzas de los empresarios.



Manifestó que el sector de la construcción es uno de los más afectados a nivel nacional debido a la reducción de presupuesto federal para la obra pública, por lo cual dijo es importante que el mandatario federal deben asignarse más recursos para garantizar el crecimiento del sector.



Que no deje solo a Guanajuato en el reparto de los recursos y que ya necesitamos despuntar y bajar los recursos correspondientes, en el estado varios municipios incluyendo Irapuato tienen algunos proyectos ya en puerta, ya tienen los proyectos ejecutivos y ya nada mas es bajar los recursos, eso sería petición del Consejo Coordinador Empresarial por parte de Irapuato y la región ".



Refirió que en el estado hay municipios entre los que está Irapuato que cuentan con proyectos ejecutivos y que solo están a la espera de poder bajar recursos para la ejecución de las obras que benefician no solo a la ciudadanía sino que generan derrama económica fuentes de trabajo.



Señaló que el panorama económico es poco alentador debido a las políticas federales, pues el crecimiento ha sido lento teniendo en cuenta el tiempo en el que estuvo parada la economía y por el factor del incremento de precio en productos esenciales.





Inflación atenta contra empresarios y economía familiar.





Estamos trabajando lento, la economía va muy lenta, esto nos preocupa y nos ocupa seguir reforzando las medidas en temas económicos, hacer lo que nos toca a los empresarios y seguir trabajando en conjunto con las diversas instancias de gobierno para tratar de reactivar la economía



"Esto nos afecta todos los sectores, sin embargo, también el tema de la construcción que el hecho de ir un poco lento y la bajada del presupuesto a nivel federal para el tema de obra tiene detenidos muchos sectores y uno de ellos es el sector de obra pública, el sector que maneja todos los contratistas y lo que desarrolla el tema de las contrataciones alrededor, ya que al no haber presupuesto federal dificulta el crecimiento".