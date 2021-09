Castiga 4T a Guanajuato con siete mil mdp

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Guanajuato volvería a ser castigado con otro recorte del presupuesto federal y en esta ocasión sería de aproximadamente siete mil millones de pesos.

Así lo dio a conocer el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien dijo que las estimaciones que está haciendo la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del estado se proyecta este recorte de otros siete mil millones de pesos, que se sumarían a los otros 20 mil millones que han sido recortados en los últimos tres años.

“Viene muy castigado, se habla de siete mil millones menos par Guanajuato, todavía Finanzas está haciendo los últimos cálculos y en cuanto tengamos información se los daremos a conocer, pero la verdad no esperamos mucho de este presupuesto”, dijo el mandatario estatal durante su visita a Irapuato.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo señaló que las estimaciones de crecimiento económico del Gobierno Federal son demasiado positivas y en un análisis real de lo que podría crecer el país se ha determinado que vendría otro recorte presupuestario más para Guanajuato para el próximo año.

“Lo que pasa es que luego el presupuesto puede ser muy engañoso. Si tú dices que vas a crecer a un tres, cuatro por ciento, tus ingresos se elevan, entonces haces una repartición de cuentas alegres, pero cuando llega la realidad y no creciste ni el uno por ciento, olvídate, no hubo esos ingresos y por lo tanto hubo menos presupuesto, entonces se ha convertido el presupuesto en una falacia a veces, porque no estás reflejando la realidad en ingresos, entonces lo que repartas es irreal, hay que hacer una estimación en cuanto al crecimiento real que se espera, no en cuanto a lo que alegremente ellos piensan que se va a dar”, explicó.

El gobernador de Guanajuato consideró además como un error seguir basando el presupuesto federal en cuanto a las estimaciones que tendrá el precio del petróleo, pues dijo que dentro de poco ya no será un referente económico y por ello habrá que ver otro tipo de ingresos para la Federación y que puedan ser repartidos a su vez a los estados, pero también señaló que por ello Guanajuato está viendo cómo tener más ingresos propios.

“El petróleo ya no será un referente en los próximos años, vienen las energías renovables muy fuertes y los estados tenemos que buscar otros mecanismos para tener ingresos propios”.

Guanajuato ha dejado de recibir en los últimos tres años 20 mil millones de pesos por parte de la Federación, derivado de los recortes presupuestales emprendidos por el Gobierno Federal y que han castigado duramente al estado.