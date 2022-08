Casi 100 mil personas de León viven en asentamientos irregulares

En León hay 300 asentamientos irregulares de los cuales 144 están habitados con más 80 o 100 mil personas de acuerdo a información del Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI).

El titular del IMUVI en León, Juan Pablo Elizondo Sierra, dijo que continúan trabajando en el diagnóstico para conocer el estatus de cada asentamiento y se han encontrado con información “novedosa” que los ayudará a la toma de decisiones.

“El último dato que encontramos actualizado es que había alrededor de 144 asentamientos humanos en fraccionamientos irregulares y estamos analizando cuáles de esos 144 pueden ser regularizados, que sí se den las factibilidades técnicas, jurídicas, sociales para poder regularizar de un total de 300 fraccionamientos irregulares”, comentó.

Dijo que la diferencia radica en que no porque se hable de fraccionamiento es que necesariamente haya gente habitando, de ser así no habría caso regularizarlos y meterles los servicios básicos porque nadie los utilizaría, algo similar pasa en los asentamientos donde no se cumple con el porcentaje habitantes para poder iniciar el trámite.

Comentó que incluso ya tienen algunos que son descartados porque no sea cumplió con el número de personas viviendo ahí, sin embargo, en el resto que son los 144 aseguró que hay hasta 100 mil ciudadanos viviendo en dichos espacios.

“Estamos hablando de un universo bastante grande, tan sólo lo que acabamos de regularizar de las Joyas estás hablando de que se están beneficiando a 12 mil habitantes tan sólo en esa zona y de lo que ya se regularizó, si habláramos del universo total sí son miles de habitantes que están en esa condición, yo creo que entre 80 o 100 mil habitantes”, agregó.

Aseguró que sólo entre 90 y 95 son las que se están analizando que pudieran ser regularizados a corto, mediano y largo plazo y unos se tienen que descartar porque están en zonas de riesgo, así como otros porque no se da la consolidación o la situación jurídica no lo permite.

La mayor parte de los asentamientos se ubican en zonas como las Joyas, San Juan de Abajo, los Castillos, Ibarrilla y Jacinto López.