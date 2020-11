Cartero: Profesión que requiere espíritu de servicio y amor por el oficio

Miguel Ángel Presa Hernández quien tiene 19 años de servicio y Andrés Ramos quien tiene 31 años de servicio, coincidieron que recorrer largas distancias para ser los emisarios de las cartas personales, documentos, estados de cuenta, cobros y paquetes es un trabajo que no cambiarían por nada.

Nos han llamado héroes porque salimos a entregar la correspondencia a tiempo pese a la pandemia: Presa Hernández

Con 19 años en el oficio, Miguel Ángel Presa Hernández quien tiene 36 años es el más joven del grupo y contó que el amor por la profesión la heredó de su familia, ya que su abuelo, papá y tío fueron carteros; lo que más le gusta es que conoce a mucha gente y lo que menos le gusta es la inseguridad que se vive actualmente.

“En esta profesión pasan cosas muy bonitas. Diariamente voy en mi moto a entregar las cartas y en ocasiones de repente me salen perros muy agresivos que me quieren morder, en otras nos dice la misma gente que no vayamos por algunas zonas porque está feo en cuestión de seguridad, afortunadamente a mí no me han robado mi moto, pero sí paquetes que me sustrajeron de la valija”.

Con la pandemia, dijo que cuidan las medidas de seguridad antes y al momento de entregar la correspondencia, debido a que “nos interesa mucho proteger a la gente. Muchos nos han llamado héroes porque salimos a entregar la correspondencia a tiempo pese a la pandemia y la inseguridad que se vive”.

Indicó que actualmente entrega más cheques, cobranzas, estados de cuentas, pero cartas personales casi no, ya que generalmente llevaba las que los alumnos de primaria mandan a sus conocidos o amigos secretos, pero con la pandemia, en estos momentos no ha entregado ninguna.

Finalmente agradece a Dios y a su papá por heredarle “esta bonita profesión”.

Actualmente por cada 10 cartas 1 es personal: Andrés Ramos

Por su parte, Andrés Ramos de 52 años, es el que tiene mayor antigüedad en el oficio, actualmente acaba de cumplir 31 años. Platicó que eligió la profesión por recomendación de un familiar y le gustó mucho.

Precisó que de cada 10 cartas que entrega “nueve son de cobranzas o estados de cuenta y una personal. Antes la entrega era al revés, había más cartas personales que estados de cuenta y era bonito llevar ese tipo de correspondencia, pero ahora los tiempos han cambiado”.

Refirió que lo que más le gusta es salir a repartir las cartas en su bicicleta, ya que es un trabajo noble. Comentó que los perritos seguido le ladran mucho e incluso en una ocasión uno se le echó encima y por tratar de esquivarlos se cayó de la bicicleta.

Itinerario del Cartero

Ambos contaron que todos los días se levantan a las 5:30 horas para alistarse y llegar a más tardar 15 minutos antes de las 8:00 horas que empieza su jornada de trabajo. Al llegar reciben la ruta, se hace la apertura de las sacas, se toma el puño de cartas y se distribuyen por rumbos.

Cuando termina la distribución cada uno saca su boquete de cada pichonera, después de la recopilación de la correspondencia, van a su lugar y distribuyen la correspondencia por colonia, luego acomodan consecutivamente la ruta por la que van a pasar. Cuando terminan salen a entregar las cartas entre 10:30 y 11:00 horas y regresan entre 16:30 o 17:00 horas.

Carteros han sufrido robos

José Pedro Arvizu Álvarez, delegado sindical quien tiene 27 años de servicio, y Fernando Paz Franco, administrador, quien cuenta con 20 años de servicio, mencionaron que por desgracia se ha sufrido el robo de tres bicicletas y dos motocicletas en la ruta de la colonia Lagos, por lo que, los carteros deben tener mucha precaución al momento de hacer las entregas.

También destacaron que en el lugar cuentan con las medidas de sanidad, además de que las oficinas se encuentran abiertas de 8:00 a 17:30 horas de lunes a viernes y sábados de 8:00 a 12:00 horas.