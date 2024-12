Disfruta el carrusel gratis en el Centro Histórico de León

León, Gto. - Niños y adultos podrán disfrutar de los paseos relajantes del carrusel, un evento gratuito que forma parte del programa Vive Navidad, ofrecido por el Municipio de León a todos los ciudadanos y visitantes.





Esta atracción estará disponible en el Centro Histórico de León hasta el 6 de enero, con un horario de 14:00 a 22:00 horas. Para disfrutar del carrusel, las recomendaciones son hacer fila, ya que el tiempo para cada paseo es limitado, y está prohibido el ingreso con alimentos o bebidas.

Esto opinan los leoneses del carrusel

Ana Gabriela, de seis años, comentó que su juego mecánico favorito es el carrusel porque no tiene gran altura y disfruta de los paseos al lado de su mamá, quien siempre la acompaña.

“Me encantan los caballos y los carruseles, cuando vamos a la Feria mi mamá siempre me sube a uno y ella me acompaña. Hoy que vine al centro, me quise subir porque es gratis y me voy a formar muchas veces”, expresó Gaby.

Otros atractivos que destacan son las villas navideñas ubicadas en la Plaza Principal y en Plaza Fundadores, donde hay varios sets que las familias aprovechan para tomarse fotos y compartir momentos especiales.

Otras atracciones gratuitas

Para este 2024, el Parque Explora también contará con un evento gratuito, la Villa Nevada 2024, la cual estará disponible hasta el 27 de diciembre en un horario de 17:30 a 22:00 horas.

La Villa Nevada incluirá zonas dedicadas a emprendedores y food trucks, donde los visitantes podrán degustar alimentos y bebidas o llevarse un recuerdo de los artesanos. La única condición para disfrutar del evento es formarse en la fila de acceso.