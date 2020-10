Carece Municipio facultad para sancionar entre funcionarios acciones de acoso sexual

León, Gto.- El municipio de León, carece de la facultad para sancionar acciones como el hostigamiento y acoso sexual entre sus trabajadores, informó el contralor municipal Leopoldo Jiménez Soto, al señalar que la única falta que reconoce la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es la de falta que respeto y que están relacionadas.

De esta forma fue dado a conocer la mañana de este viernes en los trabajos de la comisión de Derechos Humanos, que encabeza junto con el Instituto de las Mujeres, Desarrollo Institucional y Contraloría Municipal, los instrumentos para erradicar hostigamiento y acoso sexual entre servidores públicos.

Una piedra en el camino

Yo quiero comentar dijo el contralor municipal, y quiero que lo vean como una piedra en el camino dentro de las acciones que encabeza esta administración municipal “en las responsabilidades administrativas, no se regula ni el acoso, ni el hostigamiento sexual, realmente en materia de responsabilidad administrativa no existe la figura, esta figura la regula en el artículo 187 del Código Penal del Estado de Guanajuato, su investigación y persecución a través del Ministerio Público”.

Continuó diciendo a regidores y funcionarios municipales asistentes a la comisión, nosotros como contraloría, esta figura no existe en el ámbito administrativo, solo ve como una infracción leve o no grave las faltas de respeto que engloba agresiones y descalificativos de tipo verbal, es por ello que cuando se cuestiona sobre el número de casos relacionados a hostigamiento y acoso sexual, no se asientan como tal al no ser reconocida como tal.

Se tiene conocimiento de una que fue de una elemento de la academia metropolitana de policía, la ofendida denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado, institución que inició el proceso de investigación y con quienes estamos colaborando, señaló.

No atenten contra Derechos Humanos

Los comisionados de los Derechos Humanos para la administración municipal, llamaron a las tres dependencias municipales a reconfigurar y buscar dentro de la Constitución Mexicana y la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, atacar y por ende disminuir la presencia de la figura del hostigamniento y acoso sexual.

Las acciones de prevención que atentan contra los derechos humanos sobre todo de las mujeres, tampoco deben de ser violatorias para quienes prestan sus servicios en el gobierno municipal, detalló la regidora, Ana María Esquivel.

Un problema sin medición

La regidora Vanessa Montes de Oca del PRI, destacó que ante este panorama que se enfrenta en materia de respeto a los derechos humanos de los servidores públicos, deja en claro que no existe una medición de los actos impropios como son el hostigamiento y el acoso sexual, al no ser seguidas desde Contraloría Municipal, que parece atada de manos.

Es urgente trabajar en el tema a fin de generar las iniciativas o regulaciones desde lo municipal y que llegue nuestra postura al ámbito Estatal y Federal, dijo.

La rescisión del contrato, única alternativa

De acuerdo al dicho por el director Desarrollo Institucional, José Alberto Martínez, al ser denunciada y acreditada la situación de parte de un empleado al servicio de la administración municipal, procede bajo acuerdo de la comisión la inmediato rescisión del contrato, como única medida de acción en lo que se refiere a las competencias de sanciones a servidores públicos.

SSPL y Alumbrado los peor calificados

En base a las encuestas de percepción de clima laboral aplicadas por el municipio, destaca que la dependencias que alberga la Secretaría de Seguridad Pública como C4, Policía Municipal y otras obtienen la calificación más baja de hasta un 2.80 la más baja otorgada durante el 2019.

Y el departamento de Alumbrado Público, que depende de la Dirección General de Obras Públicas Municipales que no supera el 3.88. Se explicó por José Alberto Martínez, que el punto aceptable aparte del 4.0, cifras que llamaron la atención de regidores a enfocar acciones para recomponer la percepción en materia del respeto de los derechos humanos.