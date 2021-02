Carece municipio de autoridad para sancionar a colegios que abran

León, Gto.- El municipio de León carece de autoridad para sancionar a escuelas privadas en caso de que regresen a clases el próximo lunes primero de marzo, señalaron las regidoras Olimpia Zapata y Ana María Esquivel. “No podemos hablar de un regreso a clases, hasta que no se garantice la dotación de vacunas y tener una inmunidad rebaño”, “la prioridad es mantener la salud y regresar cuando sea conveniente”, dijeron.

No hay normalidad sin vacuna: Zapata

No podemos pensar en una normalidad en el tema de educación y en otras actividades, cuando las vacunas son una prioridad. El posicionamiento de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, es a nivel nacional y al menos en León y en el estado de Guanajuato no existe un planteamiento del sector educativo privado, indicó Olimpia Zapata.

Son la SEP y SEG las instancias encargadas de atender el marco normativo en el regreso a clases, el municipio de León sólo coadyuva a ambas instancias en materia de seguridad y salud.

El regreso a las aulas no es conveniente, pues acabamos de ingresar a un semáforo naranja con alerta, esto significa que por un descuido, podemos regresar a rojo como ya ocurrió el año pasado. El tema de salud tiene que ser visto por la autoridad y no por otras personas.

La ecuación del regreso es de la SEG: Arrona Esquivel

Yo dejaría la ecuación a la SEG, que sean ellos quienes valoren la apertura en escuelas y el porcentaje de estudiantes en cualquiera de los niveles escolares, señaló la edil, Rosa María Esquivel Arrona.

Rechazan regreso a clases presenciales

Lo primero es no generar certeza y no confusión. El municipio de León es muy respetuoso del llamado que fue realizado a nivel nacional, en lo personal no estoy de acuerdo en el regreso a clases, “¿en dónde quedaría la sana distancia en aulas, en áreas de esparcimiento?”.