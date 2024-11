¿Te picó un alacrán? No vayas a la Cruz Roja de León, no tienen antídoto

León, Gto.- El administrador de la Cruz Roja de León, Michelle Ramírez Mendoza, dio a conocer que el suero antialacránico no ha llegado a la institución, y lo más probable es que no se aplique en lo que resta de este año.

"No nos ha llegado y lo más seguro es que este año no se aplique el faboterápico, normalmente la Cruz Roja se encarga de apoyar a la población aplicando el suero, y tiene un costo de 800 pesos, no solo el suero, sino también la aplicación y la validación médica del paciente”, comentó Ramírez Mendoza.

Con el cambio de administración, la Secretaría de Salud de Guanajuato está gestionando la posible donación del suero, dado que la Cruz Roja se encuentra cerca de zonas de alta incidencia, como el Bulevar Juan Alonso de Torres, y sería un punto cercano para aplicar el tratamiento.

Ramírez también mencionó que este tipo de suero antialacránico tiene un costo de entre 900 y 1,000 pesos en farmacias, y que, de ser adquirido por la Cruz Roja, tendría una cuota de recuperación para seguir operando.

En cuanto a los pacientes con picaduras de alacrán, el protocolo consiste en derivarlos al Hospital General de León si el paciente tiene vehículo, o en caso grave, hacer el traslado de urgencia en ambulancia de Cruz Roja.

