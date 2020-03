Capacitan a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de León sobre Covid-19

León, Guanajuato.- Un total 332 elementos de todas las corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL), están recibiendo información y capacitación por parte la Dirección de Salud Municipal sobre el coronavirus o Covid-19.

Como parte de la política preventiva de la SSP, se impartió a cuerpos de seguridad pública una capacitación sobre medidas preventivas, acciones para educar e informar, y en su caso, sobre cómo intervenir ante un posible caso de COVID 19, al ser primeros respondientes.

Personal operativo de Protección Civil, Bomberos, Policía, Tránsito y cadetes de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, estarán acudiendo por grupos a recibir la información durante este lunes, martes y miércoles, en instalaciones de la Unidad Deportiva del Estado “Enrique Fernández Martínez”.

Esto debido a la cercanía que los elementos tienen con la ciudadanía, por lo que el motivo principal de las pláticas es conocer de primera mano y de manera oficial la información sobre el problema de salud que se está presentando en el país, el estado y el municipio.

Las capacitaciones brindadas hoy se realizaron bajo los protocolos de seguridad e higiene; pasando por filtros antes de llegar a la mesa de registro y auditorio (con capacidad promedio de 150 personas), precisamente para actuar conforme a las medidas necesarias de prevención y control.

“El curso nos permitirá tener información correcta para orientar a la ciudadanía y en caso de ser necesario actuar en forma eficiente, con la capacitación y el equipamiento adecuado”, dijo el secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona.

El director general de Salud Municipal, Juan Martín Álvarez Esquivel, expuso que, en relación al tema de Coronavirus, México está en periodo de transición, es decir, que sólo se tienen los casos de contagio importados (de mexicanos que estuvieron en el extranjero), y que se espera, sin alertar en ningún sentido, que se puedan dar los contagios hacia personas que viven en el país.

Aclaró que el Covid-19 es una enfermedad “menos letal que la influenza. De hecho, la mayoría de los casos (97 por ciento) se curan, incluso muchos de ellos no presentan síntomas”.

Añadió que a la fecha se tiene un registro de 100 mil casos en el mundo. México es el país más reciente que empieza en la contingencia, se tienen 50 casos, dos de estos en León.

“En redes sociales hay un desborde de información y mucha información falsa, por lo que les recomendamos consultar aquellas páginas que son oficiales como la del Estado de Guanajuato que es www.coronavirus.guanajuato.gob.mx y las cuentas oficiales del sector salud tanto de la SSG como las del Municipio”, agregó Álvarez Esquivel.

Las fuentes de Salud Municipal son: Salud León en Facebook y León Saludable en Twitter.

En tanto las del Estado son: Secretaría de Salud de Guanajuato en Facebook y @Salud Guanajuato en Twitter.

A través de ellas, la ciudadanía podrá estar atenta de la información que es cambiante.

“Para detectar un contagio de la enfermedad, las características principales son: primero, personas que estuvieron en países donde se han dado los casos del coronavirus; segundo, que tengan fiebre más de 38 grados; y tercero, que padezcan tos seca”, indicó.

El doctor pidió a los elementos compartir la información correcta a la población; tanto con sus familias como con sus compañeros y, por supuesto, con la ciudadanía que les pueda consultar, pero ante todo insistió en las medidas de mitigación, como no acudir a lugares de concentración, no saludar de mano, beso o abrazo y lavarse las manos constantemente.

Ante cualquier sospecha o padecimiento, se deberá acudir a cualquier Centro de Salud, ya que el personal está capacitado para determinar si hay posibilidad de Covid-19 y en su caso hacer las pruebas que solo se hacen en el Laboratorio de la Secretaría de Salud del Estado.

Agregó que para la enfermedad no hay cura ni vacuna, solo tratamientos paliativos como hidratación, oxigenación, pero no medicamento, aunque no hay contraindicaciones como el caso del ibuprofeno, como se ha manejado en redes sociales.

Crescencio Sánchez, director de Protección Civil de León, informó que el personal que atiende ambulancias en nueve puntos de la ciudad, ha sido dotado de equipo especial como son overoles tipo tyvek, cubrebocas especiales e implementos de sanidad y limpieza de las unidades.

Dijo que esto se tiene en prevención de que puedan darse más contagios en la localidad, y para ello se estarán adquiriendo “camillas aisladas” para proveer a las unidades e incluir a las de la Cruz Roja.