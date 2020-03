Capacita Cofoce a cien empresas para la venta en línea

La Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del estado de Guanajuato (Cofoce) capacitó a un ciento de MiPyMes en marketplaces.

Dentro de las actividades de Cofoce está la de profundización en la transformación digital con la implementación de nuevos modelos de negocio y para ello desarrolló “eCommerce GO”, un seminario diseñado especialmente para que las micros y medianas empresas guanajuatenses conozcan acerca de la venta en línea a través de marketplaces globales como Amazón, eBay, Alibaba, Novica o Wish.

Este programa consta de una serie de capacitaciones que se darán cada martes, de marzo a agosto, donde las empresas aprenderá a desarrollar desde cero su modelo de negocios digitales e incluso perfeccionarlos.

Luis Ernesto Rojas Ávila, director de Cofoce destacó la importancia de dotarlos de las herramientas necesarias para incursionar en la transformación digital.

“Para nosotros ha sido muy satisfactorio el poder lograr que muchas empresas que solían vender un par de zapatos en 20 dólares, hoy los venden a 500 dólares y los vendan a Arabia Saudita, los vendan en China, los venden en Japón, los vendan al consumidor final a través de sus propias plataformas y eso es lo que queremos hacer con muchas empresas”.

Agregó que “poder lograr que sus productos, que sus servicios, lleguen al consumidor final con un nicho, con diferenciación, con valor agregado, y por eso estamos preparando nuevamente este Foro GO y por supuesto este seminario, en el cual también contamos con muy buenos speakers, para que puedan irlos llevando paso a paso a poder aprovechar al máximo el momento que estamos viviendo de gran transformación”.

Durante estas capacitaciones se tratarán temas como básicos de eCommerce, venta en línea, logística, formas de pago, devoluciones de pago, atención a clientes, formulación de precios, entre otros temas.

Cofoce desarrolla este proyecto en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico, en el cual participan unos cien empresarios que en su mayoría son directores, mandos medios o dueños.

Las empresas participantes son de los sectores de belleza y salud, ropa, zapatos, joyería, bebés y niños, cuidado personal, decoración, alimentos y bebidas, accesorios para automóvil, juguetes, deportes y recreación.

Rojas Ávila resaltó que COFOCE tiene como aliados estratégicos para este programa a las marketplaces más importantes del mundo como lo es Amazon, eBay, Alibaba, Novica, Wish, Rakuten, entre otras empresas más.

“Estamos convencidos que es momento de cambiar de paradigma que debemos de apostarle a la diferenciación, que tenemos que apostarle a venderle al consumidor final, pero tenemos que prepararnos. Con nichos, con herramientas, con nuevas tendencias y observando al consumidor que es algo que yo siempre le digo a todos los empresarios que asesoramos; no observes a la competencia, observa al consumidor porque en la competencia te puedes perder. ¿Qué está haciendo el consumidor?, ¿qué está haciendo que te compra?, ¿cómo está pensando?, hoy no quiere traer la misma bolsa que trae su mejor amiga, hoy no quiere usar los zapatos que trae su mejor amiga, no hoy no; no compras un auto por la velocidad por los caballos de fuerza si no por lo que involucra, por lo que conlleva, entonces al analizar estos puntos son importantísimos en el momento en que tomamos las decisiones”.

Promoción

El estado cuenta con un plan de promoción para los productos intermedios de las empresas guanajuatenses en la Unión Americana a través de la plataforma GtoSypply que permite la venta en línea entre empresas contando a la fecha con 90 empresas con productos exhibidos de los sectores Agro- alimentos, Moda, Construcción y Artesanías, mediante este instrumento.

En el caso específico de NOVICA, se promocionan a 39 empresas de distintas manifestaciones artesanales de 9 municipios que han realizado ventas en 15 países por más de 1 millón de pesos.

Para AMAZON, 17 empresas de Guanajuato han sido impulsadas para vender sus productos de los sectores Moda - Vestir, Mascotas, Calzado y Agroalimentos de los Municipios de León y Celaya.

De lo anterior, 9 empresas se encuentran en AMAZON USA y 9 en AMAZON México con una proyección de ventas durante el 2019 de más de 2.557 mdp.

Con Amazon se está trabajando en un convenio para subir a 50 empresas de Guanajuato en Amazon México y que se espera que para el próximo año (2021) puedan vender en su plataforma internacional.