Canirac no defenderá a afiliados que incumplan restricciones sanitarias

Helen Anaya Sanromán, presidenta de Canirac destacó que uno de sus restaurantes afiliados ya fue clausurado debido a una venta de alcohol fuera de horario por lo que destacó que solo meterá las manos al fuego por establecimientos sí cumplen con las normas establecidas por las autoridades de salud.

A su parte, la representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en el estado, comentó acerca de la corresponsabilidad que tienen como rubro empresarial ante alza de contagios comentó que “nosotros le hemos pedido a las autoridades que al igual que pedimos piso parejo, que igual que si alguno de nuestros restaurantes afiliados no cumpliera, que de alguna manera se aplique el rigor que estamos pidiendo para todos y la cámara no sería la encargada de abogar por ellos, si ellos están incumpliendo en algunas de las normas establecidas, tampoco nosotros tenemos tampoco manera de poderlos apoyar”.

Sanromán expresó que como gremio restaurantero buscan que las reglas se cumplan dentro de sus afiliados “hemos tenido la semana pasada un restaurante que precisamente fue clausurado por una venta de bebidas alcohólicas fuera de horario, se dirigieron a nosotros y le dije que lamentablemente no, si ellos incumplen, yo no puedo hacer nada, si hay algo que yo pueda hacer dentro de la normatividad que nos rige y que ellos hayan cumplido entonces si yo meto las manos al fuego por ellos, pero que nos tratemos de pasar de vivos tampoco, aquí es dar una confianza y nosotros responder esa confianza y actuar con responsabilidad”.

Trabajadores de los ramos restauranteros, hoteleros, recintos, banquetes y organizadores de eventos, afiliados a La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León (AMHML), La Industria de Reservaciones y Servicio de Alimentos (IRYSA) y León Marca Ciudad, empezaron la campaña de reparto de cubrebocas del 2021 en diferentes puntos de la ciudad, con esta primer entrega del año se suman ya 44 mil desde que inició la campaña en noviembre del 2020.

“Como industria somos corresponsables de que esto nos interese estar de pie, estar abiertos y también sumarnos, con nuestro granito de arena que se cierran las industrias yo dijera que no es lo peor que puede pasar, las economías no nomás la nuestra está muy lesionada, esto no se va quitar ni hoy ni mañana, lo mejor es acatar las medidas que nos rigen todos y acatar las medidas en la industria en la que estemos “, dijo Helen Anaya Sanromán.

La representante de Canirac destacó que las aplicaciones y la venta de comida en aplicaciones digitales han sido sus aliadas “nos hemos apoyado más en las plataformas, nuestra aliada más fuerte, pues es el servicio que tenemos a través de los convenios hechos con las plataformas y nuestro servicio que mantenemos a través de nuestras redes en servicio para llevar, estamos haciendo campañas muy intensas de disfruta nuestros platillos en casa, para que de alguna manera se tenga ese otro ingreso que si no es el más importante pero nos ayuda”.

Juan Pablo Rocha Moreno, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León, destacó que su gremio tiene el mayor interés de que, las medidas para evitar la propagación del coronavirus, se cumplan “nosotros como sector hotelero, muchos contamos con el distintivo oficial Guanajuato Sano yo creo que estamos invitando a que respetemos los protocolos, hemos hecho inversiones muy representativas en cada una de nuestras unidades de negocio para tener todo los protocolos, somos los más interesados en que no se siga incrementando el número de contagios, estamos de nueva cuenta retomando el estar donando cubrebocas es con la finalidad de generar conciencia en la ciudadanía y que en esa medida podamos sumarnos en reducir este número de contagios y de defunciones”.

Cristian Torres, presidente de la Asociación de Industria y Reservación de la Industria de Alimentos de Guanajuato, comentó que por parte de su rubro hubo que reagendar eventos que ya estaban programados desde el año pasado a la primera mitad de este año, ahora se cambian al segunda mitad del 2021 “vemos la recalendarización de los eventos que teníamos ya recalendarizados de 2020 para este inicio de año, se están moviendo desafortunadamente por cuestiones obvias y estamos hablando del tema del segundo semestre”.

Debido a estos cambios de fechas Torres observa afectaciones económicas “venimos de restricciones de hace 15 días vamos por tres semanas unos se siguen manteniendo pero otros se siguen recorriendo, desafortunadamente son bastantes, venimos de un 2020 en el normalmente la temporada es noviembre y diciembre, tuvimos una caída del 95% en noviembre y diciembre, cuando nos sentamos con nuestras estadísticas realmente de nuestro sector no vienen los contagios, si veíamos esperanzador el inicio del 2021 la recalendarización desde marzo y abril, volvemos a recalendarizar, volver a cambiar y volvemos a ver afectaciones económicas nuevamente”.

“Nosotros representamos al sector formal tuvimos inversiones importantes en cuestión de implementación de máquinas nebulizadoras de control de protocolos de capacitación continua de nuestro personal en horarios laborales, efectivamente viene este tipo de la clandestinidad o de gente que no lleva los protocolos o del tema de los controles de los tianguis el mismo transporte público no solamente es nuestro sector estamos todos” dijo Cristian Torres, Presidente de la Asociación de Industria y Reservación de la Industria de Alimentos de Guanajuato (IRYSA).