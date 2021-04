Perfil del candidata: Norma Elena Nolasco Acosta

Nombre: Norma Elena Nolasco Acosta

Fecha de nacimiento: 19 de mayo de 1972

Familia: Divorciada con dos hijas

Educación: Licenciatura en derecho 2010-2012 inconclusa, Instituto Universitario de León, IEUL

Norma Elena Nolasco Acosta es la candidata por el partido Fuerza por México a la alcaldía de León, dentro de sus estudios se encuentra la carrera de derechos la cual estudió de 2010 a 2012, en el Instituto Universitario de León, IEUL.

A manera personas se considera una persona feminista por convicción, además de tener un objetivo de trabajar por la transversalidad de los derechos humanos basados en la perspectiva de género, inclusión y no discriminación, además de indicar que sus palabras favoritas son Sororidad y Affidamento.

Se define a sí misma como diplomática, feminista, activista, promotora, difusora, tallerista, investigadora, académica, conferencista, escritora, difusora y defensora de los derechos humanos con la tranversalidad de la perspectiva de género.

Actualmente se desempeña como Doctor honoris Causa, por la universidad CIEN y la Universidad del norte, por sus aportaciones en pro de los derechos humanos, así como Doctor de doctores por la California Silicon Valley school Of The Law SFO, resolución No. 003-2019-SU.SFO/VI-USA, además es Presidenta de GRUPO UNIDO DE MADRES SOLTERAS, A.C, así como titular del Claustro Doctoral Universal por la Paz y los Derechos Humanos, entre otros cargos por los derechos humanos y de las mujeres.

Además ha recibido múltiples premios como el de PALMAS DE ORO, otorgado por el círculo nacional de periodistas en la ciudad de México, D.F. en 1999, así como el LAUREL DE ORO, otorgado por la organización por defensa de los derechos humanos, en la ciudad de San Luis Potosí en el año 2003, también ha recibido el premio de FORJADORES DE MEXICO, AL MÉRITO FILANTRÓPICO, otorgado por la fundación forjadores de México, en San Miguel de Allende, Gto. En el año 2008, entre muchos otros.

Ha sido nominada a ganar el premio de FORJADORES DE MEXICO, AL MERITO ALTRUISTA, otorgado por la fundación forjadores de México, en México, D.F. En el año 2009, además ha sido nominada para recibir la MEDALLA MIGUEL HIDALGO, otorgado por la cámara de diputados, en el año 2006, así como la MEDALLA JOSEFA MARMOLEJO otorgada por el INSTITUTO PARA LAS MUJERES GUANAJUATENSES 2013.

1993-1994, secretaria– recepcionista en REZZA EDITORES,

1994-1995, vendedora del sorteo la sirena de los millones a beneficio de la CRUZ VERDE

1995-1996, coordinadora de proyectos productivos en la ASOCIACIÓN MEXICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DISCAPACITADOS, DELEGACIÓN GUANAJUATO

1999– 2000, directora de desarrollo integral en la preparatoria ECCA

1996 a la fecha directora general de GRUPO UNIDO DE MADRES SOLTERAS, A.C.

Capacitadora externa de la STPS

Formado en temas de género e igualdad

Formadora en temas de incidencia en políticas publicas

Instructora para el instituto de formación ministerial de la procuraduría de justicia del Estado de Guanajuato

Instructora para el Instituto para las mujeres Guanajuatenses

Instructora para temas de formación y empoderamiento político para las mujeres

2015- 2017 delegada estatal de mujeres en movimiento

A fondo:

Formación Académica:

Preescolar “jardín de niños la venadita” San Luis Potosí 1975-1978

Primaria “colegio Jovita Medina” León, Gto. 1978-1983

Secundaria “escuela Secundaria técnica núm. 1” León, Gto. 1983-1986

Preparatoria “instituto Lux” León, Gto. 1986-1989

Licenciatura en derecho 2010-2012 inconclusa, Instituto Universitario de León, IEUL

Especialidad en derechos humanos con transversalidad en perspectiva de género

Certificaciones

Participación política de las mujeres, otorgada por el Instituto Nacional Demócrata- NDI, Colombia, código de validación PPM0225

Resiliencia nómica continua, impartido por el Instituto nacional para el desarrollo, ID del certificado e000a2e2ec044d1ca0fb1d7e8e93783f

Ciudades seguras libres de violencia contra las mujeres. Aterrizando la agenda global en el ámbito local, http:bitly2R

Cargo por el compite: Alcaldía de León

Partido: Candidata invitada por el Partido Fuerza de México

Partidos en los que ha militado anteriormente: 1997 - 2013 PRD / 2014 - 2017 Movimiento Ciudadano (Renunció por violencia de género) / 2021 Fuerza Por México

Experiencia: secretaria– recepcionista en REZZA EDITORES, vendedora del sorteo la sirena de los millones a beneficio de la CRUZ VERDE, coordinadora de proyectos productivos en la ASOCIACIÓN MEXICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DISCAPACITADOS, DELEGACIÓN GUANAJUATO, directora de desarrollo integral en la preparatoria ECCA, a la fecha directora general de GRUPO UNIDO DE MADRES SOLTERAS, A.C, Capacitadora externa de la STPS, Formado en temas de género e igualdad, Formadora en temas de incidencia en políticas públicas, Instructora para el instituto de formación ministerial de la procuraduría de justicia del Estado de Guanajuato, Instructora para el Instituto para las mujeres Guanajuatenses

Instructora para temas de formación y empoderamiento político para las mujeres, delegada estatal de mujeres en movimiento.

Cuales son sus posesiones: ninguna

De qué vive el candidato:

Familia: ninguna

¿Ha tenido algún problema legal, arresto, acusación?: ninguna

¿Tiene denuncias por violencia política de género?: ninguna