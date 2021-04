Ma. Arad González Murillo, candidata del PRD a la alcaldía de San Francisco del Rincón

Nombre: Ma. Arad González Murillo

Fecha de nacimiento: 7 de abril de 1975

Familia: Casada

Educación: Bachillerato

Ma. Arad González Murillo, es la candidata a la alcaldía de San Francisco del Rincón por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). En su presentación afirmó que verá por la voz del pueblo y no solo por la de los empresarios, agrícolas y políticos del municipio.

Señala que habrá pocas promesas pero muchas propuestas en su campaña.

Entre sus objetivos está gestionar un hospital, ya que desde 1998 no se construye uno en San Francisco del Rincón, así como casas de apoyo a mujeres y para niños, que atiendan todos los días y a todas horas.

Con la candidatura de González Murillo se vuelve a activar el PRD, que no había tenido participación en los recientes procesos electorales en este municipio.

Se considera no política, sino gente del pueblo y se reconoce son educación académica. “Conozco gente que tiene título y no lo sabe ejercer; conozco gente que no tiene título y ha sido de los mejores presidentes a nivel nacional. No se necesita título, maestría para atender las necesidades que tiene el pueblo”, afirma.

Formación Académica:

Preparatoria en san Francisco del Rincón

Carrera de Personalidad y Modelaje en León, Gto.

Cursos de Superación personal

Clases de Danzas Polinesias y de yoga

Cargo por el compite: Presidencia municipal de San Francisco del Rincón

Partidos en los que ha militado anteriormente: Ninguno

Experiencia:

Laboró desde muy joven en Tennis Suzuki, en la imprenta García; Transportes Guzmán, Banamex, Uniformes empresariales D Lorean (en León).

Modelo en Nissan, en Aguascalientes

1998-2000 en la Administración del presidente municipal Eusebio Moreno

2000-2003 en la Administración del presidente municipal Eduardo Arroyo

Organizadora de eventos en la Casa de la Cultura de San Francisco del Rincón

1999 Emprende en el negocio de carnicerías

2007-2011 Profesora de danza en la preparatoria Secytec en Baja California

Empresaria en el ramo del reciclado, en el municipio de San Francisco del Rincón y en San Julián, Jalisco

Contó con franquicias de helados Bonice

Administradora junto con su esposo la empresa Deportek

De qué vive el candidato: Dueña de la empresa de ropa deportiva Deportek, desde hace 12 años

Familia: Casada con el ingeniero Roberto Burgos Arreguín, quien ejecuta proyectos de obra