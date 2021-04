Dolores Berenice Aceves Rocha, candidata de Morena a la alcaldía de San Felipe

Nombre: Dolores Berenice Aceves Rocha

Fecha de nacimiento: 5 de julio de 1986

Educación: Licenciatura en Derecho

Berenice Aceves es la candidata de Morena por la presidencia municipal de San Felipe, Guanajuato.

Ella se presenta como la persona que cumple las expectativas profesionales, sociales y políticas, por su nivel académico, por su labor social de “amor y prosperidad” a la ciudadanía, como la mejor opción para dicha localidad. Se dice ser de izquierda no solo de mente, sino de “corazón” y menciona que su labor social es incondicional y la muestra de que no se puede tener una ideología si antes de querer un cargo público, o como persona o profesional, no marca diferencia.

Apoya legalmente, de manera gratuita, a mujeres que por su situación económica viven en Violencia o vulnerabilidad.

Inició en 2017 como brigadista de Morena, luego creó los Comités Base y afilió a militantes, “bajo los principios de nuestro líder, actualmente el presidente de la Nación”.

Es miembro activa de Círculas de estudio Leona Vicario, Círculas Guanajuato y Frente Amplio de Círculas de Estudio, que se dedican a la formación político y social encaminada a la Cuarta Transformación.

Camino recorrido

2017 Inicia como brigadista de Morena, repartiendo propaganda casa por casa

2018 fue considerada en la terna para una diputación federal

Formación académica

Licenciatura en Derecho. León, Gto

Actualmente estudia la maestría en Administración y Políticas Públicas Enfoque en Gestión gubernamental

Diplomados Profordems, en Habilidades digitales para la labor docente, en Tutorías de educación media superior, en la Universidad de Guanajuato

Diplomado en Formación político- electoral (IEEG)

Diplomado en competencias electores (IEEG)

Diplomado en derechos de la infancia (UG)

Diplomado de Acceso a la justicia (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

Diplomado en Igualdad y no discriminación en la convivencia escolar (Comisión Nacional de Derechos Humanos)

Cursos en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato: Juicios orales en materia penal, Excitativas de justicia, Elementos del delito penal, Menores infractores

Cursos en Derecho constitucional y Amparo por jueces de distrito, Equidad e igualdad de género en las mujeres guanajuatenses, en el Instituto de la Mujer guanajuatense

Curso El Procedimiento contencioso administrativo, en el Tribunal Contencioso Administrativo en Guanajuato

Curso Básico de inducción al género, en el Gobierno del estado de Guanajuato

Capacitación a funcionarios y funcionarias públicas del estado de Guanajuato. Especialidad en oralidad en materia familiar, impartido por la Escuela de Estudios e Investigación Judicial, del Poder Judicial con sede Celaya, Gto.

Jóvenes, cultura política y elecciones post Covid, en el Instituto Nacional Electoral, en Hidalgo.

Liderazgo académico. Conferencia de Teresita Rendón, rectora del campus Guanajuato de la UG.

Unidas podemos por Guanajuato, en el Centro de justicia para las mujeres del estado de Guanajuato

Perspectivas de organización de los procesos electorales locales en un contexto de pandemia, en el Instituto Tlaxcalteca de elecciones.

Obstáculos epistemológicos de la investigación, en la Benemérita Universidad de Oaxaca.

Formación de formadoras. Curso especial para mujeres, en la Escuela Nacional de Formación Política.

Feminismo, política y descolonialidad, en la Escuela Nacional de Formación política

Inducción Gobernar desde la izquierda y el significado de la Cuarta Transformación, en la Escuela Nacional de Formación Política.

Cargo por el compite: Presidencia municipal de San Felipe, Guanajuato

Partido: Morena

Partidos en los que ha militado anteriormente: Solo Morena

Experiencia:

Ministerio Público en la Agencia XXIV, en Cepol, León, Gto.

Litigante en San Felipe, Guanajuato

2009 Profesora de Formación cívica y Ética y Geografía en la Secundaria Colegio Motolinia, San Felipe, Gto.

2015 Presidenta del Órgano Colegiado Escolar del Colegio Motolinia, San Felipe, Gto.

2009-actualidad Profesora de áreas de ciencias sociales y humanidades, en la preparatoria Fray Pedro de Gante, San Felipe, Gto.

2016 Comienza a dar clases de Historia y Formación Cívica y Ética en instituciones educativas públicas

2013 Cofundadora del Telebachillerato comunitario de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG), en Sauceda de la Luz, San Felipe, Gto.

2015 Funda y da clases de ciencias sociales y humanidades en el Telebachillerato comunitario de la UVEG, en Coecillo, San Felipe, Gto.Presidenta estatal del área de Ciencias Sociales y Humanidades de la UVEG 2016 Asesora jurídica del síndico en el Ayuntamiento de San Felipe, gto.

2017 Jefa del Departamento de Fiscalización y Control Municipal. Actualizó los reglamentos de Alcoholes y de Mercados

2017 participó en el Primer Comité de la Mujer en el INMUJER municipal Actualmente es docente en la Universidad del Centro de México (Educem)

Integrante y apoderada legal de la Asociación Civil Fray Pedro de Gante

Tiene base en el sistema de educación básica en la secundaria General No. 2 Bicentenario de la Independencia, en silao, gto.Miembro activa del Colectivo de Mujeres del Estado de Guanajuato Miembro activa de Unidas Podemos por Guanajuato A.C.