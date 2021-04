Antonio Martínez Rodríguez, candidato de Nueva Alianza a la alcaldía de Ocampo

Nombre: Antonio Martínez Rodríguez

Fecha de nacimiento:

Familia:

Educación:

Antonio Martínez es el candidato del Partido Nueva Alianza para la presidencia municipal de Ocampo, Guanajuato.

Conocido como “El Cuño”, Martínez es creyente de Dios y ha afirmado que él no buscó la candidatura, sino que lo invitaron. “Dios me puso aquí porque tiene un destino para mí; si estoy aquí es porque voy a ganar y si no gano, aprendo y aprender es ganancia”.

Ha dicho que no le interesa el cargo, sino ayudar a la gente. Destaca que el apoyo consiste en dar dinero a quienes lo necesitan y que le paguen cuando puedan y si con los recursos de su bolsillo ha beneficiado a muchos, con los recursos del erario, potenciaría esa ayuda.

De discurso sencillo, menciona que cuando llegó a Ocampo “estaba feíto, más que ahora… es un pueblo muy descuido”.

También ha dicho que no le importa estar representando a un Partido que ha logrado 300 votos en elecciones pasadas. “Lo chico me gusta hacerlo grande; lo de abajo me gusta crecerlo… si este es el rancho más olvidado, quiero levantarlo y ayudar al pueblo lo más que se pueda”.

Camino recorrido

A fondo:

Formación académica

Cargo por el compite: Presidencia municipal de Ocampo, Guanajuato

Partido: Nueva Alianza

Partidos en los que ha militado anteriormente: Ninguno

Experiencia:

En política, ninguna

Cuáles son sus posesiones:

De qué vive el candidato:

Familia:

¿Ha tenido algún problema legal, arresto, acusación?

¿Tiene denuncias por violencia política de género?