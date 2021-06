Cancelarían Feria de Verano León por severidad de pandemia

León, GTo.- En el tema de la Feria de Verano León 2021, el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez aseguró que “no se interpondrá la reactivación económica por encima del tema de salud y bienestar de las personas”.

Al ser abordado por medios de información en esta ciudad, el titular de la salud en el estado fue claro en su posicionamiento, “nos manifestaremos en contra de que se realice, sólo si el escenario es adverso para la realización de la Feria, pero de continuar este escenario favorable, contarán con nuestro aval”, detalló.

Se ha llevado un arduo trabajo en mesas de análisis y trabajo entre el patronato de la Feria y personal de la Dirección General de Protección Contra Riesgos Sanitarios, dijo que este momento son pocos los casos de defunciones y hospitalizaciones, agregó, existen protocolos adecuados y recalcó “creo que debe hacerse una feria que ayuda a la reactivación económica pero que no ponga por encima este tema por encima de la salud y el bienestar de las personas”.

Díaz Martínez dijo “yo no puedo decir que no que no hay riesgo cero desde luego que no, creo que los organizadores lo saben y nosotros hemos sido muy responsables en este aspecto y no echaremos de ninguna manera a perder el trabajo que hemos llevado en tantos meses, han visto como el trabajo que seguimos ha permitido que después de las vacaciones, 10 de Mayo y de las elecciones, no hay repunte de contagios”.

De la apertura de muchos otros sectores como culturales, económicos, deportivos y el regreso a clases el 11 de mayo no nos trajo más repuntes, el 80% de la población está siguiendo los protocolos sanitarios, si somos estrictos en ese sentido yo lo he dicho podemos reactivar muchos otros escenarios e incluso la Feria pero siendo responsables, “no puedo decir si estoy a favor o en contra”.

A decir del funcionario se han aplicado protocolos estrictos para que solo así pueda reactivarse, sobre posibles escenarios, recordó que eventos como el Rally y la Feria de Irapuato se cancelaron por lo dinámico de los escenarios hoy puede ser el más favorable y la próxima ya no, entonces esto puede suceder en León y los organizadores lo saben no vamos a poner el riesgo la salud de la población.

Hablamos de un trabajo continuo y no depende de una sola persona, tenemos que tomar acciones sobre un escenario fundamentado, sobre el protocolo para la operación en el interior del recinto ferial, destacó que tiene muchos elementos científicos, apostamos a que el ciudadano cumpla con las medidas de salud y seguridad pues consideramos que a nadie le gustaría llevar el virus a su casa por exponerse demasiado, por eso es que nosotros permanentemente estamos informando la población para que ellos identifiquen los riesgos y desde luego les puedo comentar que en función de todo lo que hemos hecho no hemos tenido un repunte.