Cancelan festejos patrios en León

León, Gto.- Ante el incremento de contagios por Covid-19 que se han registrado en el municipio, se cancelarán los festejos patrios masivos como el desfile, sólo habrá celebraciones reducidas y un acto protocolario por el Día de la Independencia, informó Juan Martín Álvarez Esquivel, titular de la dirección general de Salud Municipal.

Dijo que a pesar de que Guanajuato está en semáforo amarillo, algunas personas bajaron la guardia y se comportan como si el semáforo estuviera en verde, es un gran problema porque un sector importante de la población no tiene esa responsabilidad del cuidado y protección personal y comunitaria.

“Siempre hemos insistido en que seamos cautos, precavidos y muy conscientes del riesgo que tenemos de seguir actuando como si estuviéramos en semáforo verde, cuando en este momento es amarillo”, explicó.

Informó que en la tercera ola de contagios, los grupos donde se están incrementando contagios por Covid-19 son de 15-29 años con 25.6% y el de 30 a 39 años con un 23%.

De acuerdo con los datos que la Federación y el estado analicen, seguramente se verán actividades más restrictivas en espacios cerrados, en eventos de esparcimiento y que no son necesarios de llevarse a cabo. En ese sentido se estará determinando si hay un cambio de semáforo, pero por el momento a través del municipio fortalecen las medidas de prevención y eliminación de riesgo.

Comentó que el incremento de contagios de acuerdo al comportamiento diarios hasta el día de ayer va un comportamiento en ascenso, un promedio diario de 177 casos en esta última semana y la semana antepasada hubo un promedio de 118 casos por día.

El año pasado la primera ola de contagios en el municipio se incrementó a 7 mil 370 diciembre, con respecto a este año hubo 6 mil 889 en enero, 3 mil 293 en febrero, 3 mil 350 en marzo, pero ahora se observa un aumento en los contagios mil 737 en julio y sigue en agosto con 2 mil 310, el incremento es de un 25%.

Cada semana epidemiológica cerró el sábado 14 de agosto con 63.4 leoneses contagiados por cada 100 mil personas, que subió 28 puntos con respecto a la semana pasada, y ha sido el incremento más alto en las últimas semanas.

Los incrementos por grupo de edad son de 15 a 29 años con 25.6%, de 30 a 39 años con 23%, de 40 a 49 años de 19% y de 50 a 39 años con 14.5%.

En el tema de mortalidad se ha estabilizado, hubo un ligero incremento con 14 muertes en julio y agosto con 50 muertes. Son casos que se concentran en el grupo de 40 a 59 años, la mayoría no tenían una dosis de vacunas y también se están contagiando en los grupos que todavía no han sido protegidos, menores de 30 años y aquellas personas que no han recibido su dosis de vacuna, ya sea por descuido o por negarse a recibir el biológico

Compartió que de acuerdo al reporte de la Jurisdicción y las instituciones de salud, el porcentaje de personas que se han contagiado y no tenían alguna o están en el grupo que todavía no está protegido, es arriba del 80%, en el caso de la mortalidad. Es una enfermedad que causa daños irreversibles a personas que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa como diabetes, hipertensión, obesidad, por lo que recordó que la vacunación garantiza que si se contagian de Covid.19 no se complique o se termine en muerte.

Comentó que trabajan de la mano con el estado, y verán qué tipo de acciones se pueden implementar, pero seguirán clausurando espacios actividades que no cumplan con los protocolos y no reúnan las condiciones.

Más de 48 mil dosis aplicadas de Sinovac

Esta semana se aplica la segunda dosis de la vacuna Sinovac en el grupo de 30 a 39 años y no se aplicará en el país, al menos en Guanajuato, por lo que solamente recibirán a esa población.

Aseguró que ha habido buena respuesta por parte de la población de 30 a 39 años, la 2a aplicación ha sido ágil, hasta el 18 de agosto se aplicaron más de 48 mil dosis aplicadas, a punto de romper récords de 50 mil dosis en una sola jornada.

Finalmente Luis Enrique Moreno Cortés, director de Movilidad dijo que trabajan en conjunto con los empresarios para incluir 100 unidades en las rutas que se dirijan a las instituciones educativas que regresan a clases el 30 agosto.