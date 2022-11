Cancelación de planta de Iberdrola fue arbitraria: Concamín

León, Gto.- El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Industriales (CONCAMÍN) México, José Abugaber, aseguró que hubo una arbitrariedad en la cancelación de la planta eólica de Iberdrola en San José Iturbide, lo cual generará amparos internacionales que perderá el gobierno federal y pagarán los mexicanos.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En cuanto a la cancelación de la empresa en diferentes partes del país y específicamente en Guanajuato dijo que les preocupa la cancelación del contrato por parte del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) porque las empresas se terminan yendo.

““Estamos muy preocupados porque Cenace canceló el contrato y según sabemos lo hizo arbitrariamente, debe de cumplir un proceso, debe de tener una notificación y no estaban los tiempos para haberlo hecho, hoy en día necesitamos de energía, energía limpia, mejores condiciones y esos son mensajes muy malos a nivel nacional”, dijo.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

El empresario aseguró que lo que más le afecta al sector industrial es que se vayan las empresas y con este tipo de decisiones es lo que se genera, pues lo único que se tiene qué hacer es que se cumpla la ley de manera cabal y que México sea un país generador de economía y de empleos.

“A mí no me importan a nivel internacional, si es empresa mexicana, si es empresa internacional o no extranjera, lo que importa es que tengamos energía los mexicanos y que no estén haciendo esas situaciones arbitrarias porque mandamos mal los mensajes, son amparos y eso va a crear los problemas que es lo que va a hacer la compañía y después si lo gana la empresa va a pagar multas y qué necesidad hay de hacer ese tipo de cosas, lo que va a pasar es que hay que hacer que se cumpla la ley, el estado de derecho y que tengamos un país donde podamos estar bien y con buenas inversiones, lo que más nos afecta a nosotros es que se vayan las empresas”, agregó.

Fotos: Cortesía | Cuartoscuro

Explicó que si bien la energía es importante no es el costo total de una inversión extranjera que llega a México y esa es la preocupación. Argumentó que no están en desacuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, al contrario, quieren coadyuvar por una generación de energía sea de quien sea, sólo que sea económica, a buen precio y que no cancelen contratos.