Campo leonés: entre el sustento y el peligro por la lluvias

León, Gto.- Agricultores de León manifestaron que estas lluvias que han llegado a la ciudad han favorecido sus tierras debido a que hace un año perdieron sus cosechas, sin embargo, señalaron que el exceso de agua podría ser perjudicial porque puede provocar inundaciones y los cultivos son más susceptibles a enfermedades y plagas.

“Los que somos de temporal podemos decir que estas lluvias nos están beneficiando pero también tenemos miedo de que si siguen tan intensas perdamos todo lo que hemos cosechado porque las raíces se echan a perder con el exceso de agua y la planta se enferma y otro motivo es que llegan los chapulines y el pulgón amarillo y se comen todo”, manifestó Juan de Dios.

De acuerdo a los agricultores del sur de la ciudad, lo que se cosecha es para uso propio y no para venta por lo que reciben muy poco apoyo debido a que hay demasiadas cláusulas en apoyo al campo.

“Mira si sembramos y no se da, no nos dan apoyo pero nosotros nos arriesgamos porque tenemos que sacar para la papa, con la tierra se arriesga y no se debe estar esperanzado a recibir algún tipo de apoyo”, dijo.

Así como a Juan de Dios, las precipitaciones resultan útiles para quienes no disponen de riego, por ello siempre deben observar a la naturaleza para saber el momento preciso de cosechar para todo el año tener que comer.

“Nosotros dependemos de estas lluvias, de aquí comemos todo el año, guardamos nuestras mejores semillas y son las que plantamos la siguiente cosecha así es como lo hacemos”, explicó el agricultor.

Finalmente, dijo que este año a comparación con el pasado en general les ha ido muy bien en sus cosecha ya que de llover bien este 2024 el próximo ciclo augura buen temporal y las personas que no se decidieron a cosechar sus semillas hay posibilidades de que no abandonen sus tierras.