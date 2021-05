Cambia la pandemia la vida de madres que dejaban a sus hijos en guarderías

León, Gto.- Las madres de niños pequeños han tenido que realizar esfuerzos mayores, pues dejan el cuidado de sus hijos con sus padres o incluso con vecinos, pero con la preocupación del estado de ellos durante el transcurso del día, esto debido a que la pandemia provocó el cierre de las guarderías.

Para Maricruz Ramírez es difícil dejar a su pequeña de 9 años con madre y que el cierre de guarderías provocado por la pandemia le cambió el escenario, comentó para El Sol de León que “es complicado para las que tenemos que salir a trabajar, es arriesgado, para los niños porque los tenemos que dejar en la casa o al cuidado de alguien, con gente que ni conocemos para poder salir a trabajar, la dejo con mi mamá , nada más que mi mamá está mal de las rodillas y si es complicado para ella”.

La madre de familia de una niña de trece, un niño de nueve y la más pequeña de un año ,antes de la pandemia por coronavirus contaba con plan establecido y la pandemia cambió su entorno como en sus necesidades de trabajo, como en su economía “ya tenía su rutina, los bebés estaban seguros, ahorita que estaba cerrado está todavía más difícil, la economía y el trabajo y que tu tengas que pagar por otro lado, un poquito más también afecta, las guarderías en la que los he tenido tiene en su reglamento establecido, no tengo ningún problema con ellos yo pienso que lo único para mejorar es que las estén vigilando de que sigan como las checaron”.

Lidia de Lomas de Medina tiene un pequeño de cuatros años al que no puede dejar en una guardería y al que una vecina tiene que cuidar “Me afectó mucho en cuestión de que no puedo trabajar al cien, estoy trabajando por las tardes medio día y estoy dejando al niño con una señora que me lo cuida”.

Tras una situación de desempleo Lidia vuelve a trabajar medio turno en un fábrica pero siempre con la inquietud de saber cómo está su pequeño, dijo “de que me lo esté cuidando bien, de cómo está mi hijo, o con el peligro de que le vaya a pasar algo como está pasando ahorita, y más con los niños”.