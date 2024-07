Cámaras empresariales del estado repaldan trabajo de Lupita Robles con Sectur

León, Gto.- Cámaras empresariales de León esperan que el próximo titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato sea un empresario que conozca el sector de la entidad.

Manuel Bribiesca, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, declaró que el gremio dialogó desde la campaña con la actual gobernadora electa, Libia Denisse García Muñoz Ledo, a quien le propusieron varios nombres de hombres y mujeres que podrían ocupar el cargo debido a su experiencia.

Asimismo, aceptó que Lupita Robles, actual subsecretaria de Turismo del estado, y quien ya fue directora en León en la administración de Vicente Guerrero del 2006 al 2009, es una de las mejores propuestas del gremio.

“La última palabra la tiene Libia, nosotros como sector hemos propuesto a varias personas para que puedan dirigir la Secretaría de turismo, creo que es el momento de las mujeres, sería la primera secretaria de turismo en el estado y bueno si vamos a tener presidenta en Silao, Irapuato, León, Guanajuato, creo que nos vamos a dejar mandar por las mujeres en este sexenio”, comentó el empresario restaurantero.

“Dialogamos con la candidata en campaña, seguro tendremos una gran participación en conjunto para buscar que lo mejor para Guanajuato esté por venir. El diálogo ha sido abierto al 100%, con responsabilidad porque hay que entender también que ella todavía no está en funciones y hay que respetar lo que cada quien representa en este momento”.

En tanto, Eduardo Bujaidar, dirigente de la Asociación de Hoteles de León, y quien ya trabajó con Lupita Robles desde que fue directora de turismo en la ciudad, declaró que el gremio la respalda en León, pues tiene más de dos décadas de conocer el sector y las diferentes líneas de acción.

“Ella fue directora municipal de turismo en León, ahí trabajamos de una manera muy importante y muy interesante en ese momento, se generó una estrategia muy integral, logramos hacer muchas cosas posicionar a León en varios rubros como fue el de turismo de reuniones y bueno si fuera el caso que se diera, podremos hacer un muy buen trabajo”, expresó el empresario hotelero.

Enfatizó que los empresarios del sector respaldan la labor que ha realizado Robles tanto en León como en el estado, y agregó que desean un perfil que conozca la entidad y no un perfil foráneo que no conoce a Guanajuato, como sucedió en 2018 con la ex secretaria Teresa matamoros quien llegó proveniente de Baja California.

“Una propuesta en campaña con Libia fue que queremos gente no improvisada, sino gente con la que pudiéramos trabajar, o alguien que tuviera un conocimiento del estado. La verdad es que la propuesta de Teresa Matamoros también fue el sector en 2018, pero la sorpresa fue que ella traía un currículum muy amplio, pero no le ayudó su actitud”, concluyó.