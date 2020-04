Callan en empresa de calzado en León

León, Gto.- Enmudecen representantes de la fábrica de calzado Andrea, luego de que el gobierno federal la señalara como una de las empresas que no ha cumplido con el cese de actividades durante la emergencia sanitaria, al no considerarse una labor esencial.

En el exterior de la factoría ubicada en el fraccionamiento Industrial Julián de Obregón, las puertas permanecían cerradas la mañana de este martes, mientras que en las oficinas administrativas, sí hay gente trabajando.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Se derrumba comercialización de carne

En las oficinas corporativas, ubicadas en el bulevar Juan Alonso de Torres, no fue proporcionada ninguna información sobre las actividades que la empresa realiza o las condiciones en las que se desarrollan. Las secretarias indicaron que no había nadie que pudiera responder a los señalamientos. El lunes, en el departamento jurídico de la compañía, indicaron que posteriormente atenderían a este medio pero no ha sido así.

⬇️Da clic aquí⬇️