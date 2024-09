Califica Barra de Abogados del Estado de Guanajuato como "aberración" la Reforma Judicial

La Barra de Abogados del Estado de Guanajuato respalda la manifestación y marcha realizada en la capital del estado en contra de la reforma judicial, José Luis Colina Ibarra, secretario de la Barra de Abogados del estado de Guanajuato calificó esta reforma como una aberración que pone en riesgo la defensa de garantías y derechos humanos.

Destacó que debería de haber más manifestaciones, sin embargo también debería haber ciudadanía informada en estas, pues la defensa de los derechos es algo que compete y podría afectar a todos y todas

“Sí debería haber muchas más manifestaciones, no solamente de los grupos que estamos involucrados con temas judiciales, sino también de la sociedad civil, que se dé cuenta de la atrocidad que puede pasar, que si se aprueba esta reforma a la larga puede haber más corrupción, más atrocidades, menos defensa de las garantías y derechos humanos”.

Dijo que ven grave que hasta algunos legisladores federales no sepan el fondo de esta reforma y parezca que solo responden a un interés político, y politizar la defensa de los derechos humanos es un grave error.

“Si van en contra de las libertades y el patrimonio, si no se están dando cuenta los propios legisladores federales, en entrevistas que hemos visto ni siquiera saben el fondo, simplemente contestan que por apoyar a un partido, lo vemos grave, no es beneficio y ahí es donde estamos verdaderamente perdiendo los ciudadanos, ellos no ganan, el que está ganando es este grupo de poder que quiere imponer su condición”.

Exhortó a la sociedad civil a informarse sobre el tema de la reforma judicial, ver el tema de forma clara y no política

“Siento que hay gente que falta todavía involucrarse, hoy es muy fácil y cómodo a través de redes sociales decir ‘si estoy en desacuerdo’ o ‘no estoy conociendo este tema, pero los apoyo’, no, métete, y esta manifestación clara y con argumentos siendo las cosas como son, no son manifestaciones políticas, son en favor de los grupos jurídicos que verdaderamente defienden los derechos humanos de los ciudadanos”.

Dijo que todos los jueces de distintas áreas, federales y ahora estatales están realizando una verdadera manifestación de los riesgos de aprobar esta reforma.

“Es un retroceso de lo que es un verdadero proceso judicial, y no podemos ir en contra de la gente que nos ampara, nos protege y protege las garantías y derechos humanos”.

Dijo incluso estar de acuerdo en que se haga una reforma integral para trabajar las deficiencias del Poder Judicial, pero no al costo de que las asignaciones sean politizadas.

“Estamos de acuerdo en que se puede hacer una reforma integral hacia muchas deficiencias que pueda tener jueces, magistrados, colegiados, pero eso no quiere decir que estas asignaciones directas se politicen y gente que no tiene la capacidad, que no tiene una carrera judicial y mucho menos las atribuciones y facultades de conocimientos ahora resuelvan los temas más álgidos en la protección de los derechos humanos”.

Recalcó que esta reforma sin duda traerá más perjuicios que beneficios, por lo que respaldaron que el bloque de manifestantes se vaya haciendo más grande con apoyo de ciudadanos, colegios e integrantes de poderes judiciales.