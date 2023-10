Entregan CAISES de la 20 de Enero

León, Gto.- Como parte de la reactivación del Barrio Arriba, este jueves se entregó de manera oficial el CAISES 20 de Enero donde se ofrecen múltiples servicios de salud para la población y funge como el que antes estaba ubicado en la avenida Miguel Alemán.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, entregó las obras de Mantenimiento, Rehabilitación y Dignificación del edificio que ahora reside en las antiguas instalaciones del Hospital General de León, con una superficie intervenida de más de 3 mil 633 metros cuadrados, donde se hizo una inversión de 17.6 millones de pesos.

“Una de las mejores decisiones que tomé como gobernador fue no entregar nuestro sistema de salud a la federación, fue una de las mejores decisiones les voy a decir por qué, el gobierno federal nos ha quitado 40 mil millones de pesos desde que llegaron que no nos han dado a los guanajuatenses, Márquez traía 40 mil millones más que le había dado Peña Nieto y a mí me han dejado sin dinero”, dijo.

El nuevo CAISES consta de una planta baja de 2 mil 398 metros cuadrados, donde se ubicará la Unidad de Desarrollo Infantil, Trabajo Social, Riesgo Cardiovascular, Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Toma de Muestra Sanguínea. Área Dental, Curaciones, Red de Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado, Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis, Central de Equipos y Esterilización, Hidratación, Caja, Admisión y Consulta Externa.

La planta alta tiene mil 70 metros cuadrados en donde se ubicarán los espacios de Gobierno, Servicios Amigables, Administración Vectores, Laboratorio de Baciloscopia, además, tiene una Capilla de 165 metros cuadrados.

El área médica del CAISES atiende enfermedades transmisibles, enfermedades crónicas no transmisibles, control de embarazo, control de niño sano y otras enfermedades. Esta clínica cuenta con un Centro Estatal de Tamizaje Obstétrico, Planificación Familiar y Vasectomías sin bisturí.

Otras áreas que componen el CAISES son la dental, psicología, laboratorio, trabajo social, gestiones, promoción, nutrición y servicios amigables, en donde se ofrecen pláticas de promoción y consultas de psicología.

También se cuenta con área de Enfermería con vacunación, exploraciones, citologías y aplicación de cuestionarios, y un área de Expedición de Certificados médicos para licencia de manejo.

Este CAISES ampliará su oferta de servicios y permitirá atender de manera directa a 25 mil 848 habitantes de forma efectiva y oportuna; una de las ventajas de la reubicación del CAISES es que existe mejor comunicación y accesibilidad hacia el Hospital General León y Hospital Estatal Pediátrico de León en caso de requerir un traslado, dijo el Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez.

Ampliarán el Materno Infantil de León

Además, ambos funcionarios acudieron a la inauguración de la ampliación y remodelación del Hospital de Especialidades Materno Infantil de León en la colonia Jol Gua Ber.

En estas obras se invirtieron 22.6 millones de pesos, de los cuales 17.4 millones fueron en obras y 5.2 millones en equipamiento médico.

Se amplió la sección de terapia obstétrica con 5 camas y el área de hospitalización con 12 camas de ginecología y obstetricia, 2 cubículos aislados y 6 camas de pediatría.

“Estas obras que hoy estamos entregando, vienen a mejorar el servicio y la atención médica que se brinda a las pacientes y a sus familiares que las acompañan".

El Sistema de Salud de Guanajuato cuenta con un resonador magnético en León y 9 tomógrafos en diversos municipios, y el gobernador anunció la próxima adquisición de un acelerador lineal, con un valor de 185 millones de pesos, para el tratamiento de diversas enfermedades.