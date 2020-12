Cae venta de frutas tradicionales para Las Posadas

Para el descargue estrella es un día normal y es que las frutas relacionadas con Las Posadas este año se vinieron abajo y es que las familias compran por debajo de la mitad de lo que en años anteriores se comercializaba.

Fernando Zermeño quien tiene 10 años de laborar en el famoso Descargue Estrella en la concurrida Avenida Miguel Alemán, comentó que las ventas de las frutas relacionadas con Las Posadas disminuyó “está trancas, dependiendo, a comparación de los otros años, sí está más trancas, ni de mandarina, de caña ni de naranja”.

Sin estas manifestaciones populares que en gran parte de la ciudad se cancelaron por motivos de la pandemia, las familias compran por debajo de la mitad diríamos que de un cien por ciento ahora se vende un treinta por ciento, a comparación de los otros años, si el otro año se llevaban cien piezas ahora ya se llevan 20 o 30 piezas de mandarina y naranja, se llevan como diez kilos a comparación de hace un año eran 50 o 60, hoy se llevan menos , 20 o 15 kilo, no quieren que haya tanta reunión por mucho contagio que ha habido”.

“Si no estamos refiriendo a lo que son los tres productos lo que son la naranja, la mandarina y la caña, está muy bajo, esperamos que se componga”, comentó Fernando.

Rigoberto Hurtado tiene un poco más de tres décadas de vender en esta central de abastos y comentó que este ha sido el único año que ha vivido así “muy mal con lo de la pandemia ha bajado mucho, estamos hablando de que comparación del año pasado el 50% o el 60%, se vende la mitad del año pasado ahorita no se está vendiendo gran cosa, es muy poca la gente que está comprando, muy poco, lo que es de temporada, un 50% menos del años pasado” y añadió que en promedio una familia gasta un cantidad de 300 pesos de lo que es todo y algunas cosas que han subido, son cositas que van subiendo y la gente compra un poquito menos. “En vez de que antes se llevaban cinco cañas ahora se llevan cinco cañas, no creo que se componga la situación ojalá la gente tenga más conciencia y se guarde, para que no haya más contagios, hay muy poca venta y para todos”.

Salvador Hurtado “muy diferente, de entrada si no hay posadas no hay movimiento, entonces comparado con el año pasado nada que ver, si en el año pasado te llevaban un promedio de 300 pesos ahorita yo creo por mitad 150 por mitad “si graneadito pero nada que ver a comparación del año pasado”.

