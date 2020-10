Búsqueda de personas desaparecidas sufre grave retroceso

La eliminación del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, provocará un retroceso en la búsqueda de personas desaparecidas y deja en la incertidumbre a las familias que siguen buscando a sus seres queridos.

Ahora que los diputado federales de “morena” aprobaron la eliminación de 109 fideicomisos, entre estos el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, José Gutiérrez Cruz, representante del colectivo “A tu encuentro” y activista y defensor de derechos humanos, aseguró que es grave la eliminación de estos apoyos, pues señaló que si bien apoyan el combate a la corrupción, esto debería realizarse por el sistema que lo permite el delito, y no por retirarle los apoyos a quienes más lo necesitan.

“Es un paso atrás en los reconocimientos a los derechos a las víctimas, se ha avanzado y poco, y es a raíz del sufrimiento de tantas familias en México que han perdido a algún ser querido y que están buscándolo; el gobierno aún no termina de comprender que al cortar de tajo los fideicomisos nos impide crear los procesos adecuados para la atención integral de las víctimas”.

José Gutiérrez Cruz aseguró que lo más ideal sería crear los mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia para evitar corrupción y hacer los trabajos de manera correcta; sin embargo, la Federación decidió quitar los fideicomisos que, aunque no eran suficientes, apoyaban a ciertas familias y colectivos para continuar con la búsqueda de los seres queridos.

Incluso, señaló que los mecanismos apenas estaban dando resultados, ejemplo de ello, son las fosas localizadas en Guanajuato, algunas de ellas cerca de la presa El Conejo y donde encontraron restos de personas; pese a eso, ahora deja en la incertidumbre a los colectivos y a las familias para continuar con los hallazgos.

Estamos empezando con las búsquedas de Guanajuato, porque estamos teniendo hallazgos y fosas, y ahora con esta incertidumbre que, de por sí el mecanismo no funciona de manera excepcional, no es un mecanismo que esté sobrado de recursos humanos y económicos, ahora es un mecanismo que se va a enfrentar a este recorte de fideicomisos.

“Sobre todo en un país en donde asesinan a tantos y a tantas defensoras de derechos humanos, me parece terrible que no estemos buscando la forma de cómo construir, y sólo sea con una visión de estado que no incluye todas las voces y que no se tomen en cuenta por lo que luchan los colectivos y asociaciones civiles, y sobre todo, porque no sabemos en qué nivel de vulnerabilidad nos veremos”.

Por ese motivo, el representante del colectivo “A tu encuentro” dijo que se estarán uniendo a los posicionamientos y comunicados de más colectivos de familias de personas desaparecidas a nivel nacional, para sumarse a la protesta con el objetivo de que no les sean retirados los apoyos ni se les deje en el abandono y tener la posibilidad de continuar buscando a sus seres queridos, quienes hasta ahora van dos mil 423 personas desaparecidas en el estado de Guanajuato.