¿Buscas trabajo? El municipio te da empleo temporal y te decimos los requisitos

León, Gto.- Eres desempleado o necesitas un trabajo extra para pagar alguna deuda, el municipio de León, lanzó nuevamente su programa “Ayúdate, ayudando”, que ofrecerá 6715 empleos temporales, para quienes por la pandemia perdieron su empleo o personas que necesiten compensar, las insuficiencias que ha tenido la economía durante los últimos dos años.

Con esta acción la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, dijo que reafirma su compromiso de campaña, de triplicar el apoyo del programa “Ayúdate, ayudando”, en esta ocasión con la participación de las direcciones de Desarrollo Social, Desarrollo Rural y Economía.

CANDIDATOS

Los aspirantes, no solo serán personas desempleadas, también va dirigido a personas adultas mayores que no se les da la oportunidad o quienes con sus ingresos actuales, no les alcance para sus gastos básicos, debido a que las condiciones de la economía todavía no son óptimas, mencionó Guillermo Romero Pacheco, Secretario para la Reactivación Económica de León.

En su primera etapa, se invertirán 23 millones 500 mil pesos y se cuenta con un presupuesto total de 68 millones de pesos, que no tiene precedentes, indicó Alejandra Gutiérrez, en conferencia de prensa.

Hoy abrimos la convocatoria para el programa de empleo temporal Ayúdate Ayudando 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣, con una meta en su primera etapa de 🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️ 6 mil 715 personas que atraviesan por una situación económica difícil y buscan reactivarse trabajando para mejorar nuestra ciudad. pic.twitter.com/D2E5BkPO1R — Alejandra Gutiérrez (@AleGutierrez_mx) April 18, 2022

En la primera fase se tiene contemplando 6715 beneficiados con actividades de apoyo comunitario.

Si tú quieres ser parte de los beneficiados, te dejamos los requerimientos que tienes que cubrir.

REQUISITOS

• Tener un equipo de 10 a 15 personas.

• Sí no tienes equipo, puedes presentarte en las oficinas de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Social de León, para solicitar que te unan a un equipo.

• Mayor de edad.

• Persona en vulnerabilidad.

• Que tenga tiempo para realizar el trabajo.

Sí cumples con el perfil requerido, tendrás que ir a registrarte de manera personal o en equipo.

¿DÓNDE TE PUEDES INSCRIBIR?

• Fecha: a partir del 18 de abril de 2022.

• Finaliza: hasta el viernes 22 de abril de 2022.

• En las 7 delegaciones

• Presidencia Municipal.

• Sí eres de zona rural en las oficinas de Desarrollo Rural.

• Informes en Redes sociales.

Después de que tu solicitud sea aceptada, se buscará que los trabajos a desarrollar sean en sus mismas colonias o comunidades, arreglando espacios públicos, mejorando las áreas públicas. Actividades de rehabilitación que no son riesgosas, que pueden ser realizadas por hombres y mujeres.

¿QUÉ ACTIVIDADES VAS A REALIZAR?

• Limpieza de arroyos.

• Caminos de acceso.

• Mantenimiento de plaza, parques, escuelas, espacios de pozos comunitarios, reforestaciones, labores de conservación de suelo y agua.

¿CUÁNTO TE VAN A PAGAR?

Se entregarán apoyos de hasta 4 mil pesos, para quienes concluya con la actividad solidaria, definida por el Comité de Participación.

HORARIOS

• Dos modalidades.

• Horarios: de lunes a viernes de 4 a 6 horas diarias.

• sábados y domingos con Comude, o el Instituto de la Juventud con alguna actividad.

EL DATO