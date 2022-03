Buscarán continuidad para los operativos

León Gto.- Luego de la manifestación de más de 100 camiones en León por parte de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, Sophía Huett López, aseguró que se dará continuidad a los operativos y se generará una corresponsabilidad de los municipios.

En dicha manifestación y de acuerdo a los transportistas, a nivel nacional reportaron una crisis de inseguridad en las carreteras del país, sobre todo cuando desapareció la policía federal de caminos la cual fue remplazada con la Guardia Nacional.

“El tema de AMOTAC lo conozco desde hace muchos años, derivado de mis encargos anteriores y es una demanda que siempre han tenido, y no es exclusivamente en el tema de seguridad, dentro de los temas que siempre han manifestado es la inseguridad en carreteras, pero en el caso particular de Guanajuato, la instrucción del gobernador siempre ha sido colaborar, a pesar de que es un tramo federal, no hay una postura del gobierno para decir que es tema de ellos”, mencionó.

Una de las principales estrategias que se implementarán en estas carreteras para disminuir la delincuencia es generar un esquema de colaboración permanente, con presencia coordinada de Guardia Nacional, Personal Militar, Policía Estatal y Municipal.

“En el caso de Apaseo el alto, que es el tramo donde más robos se estaban registrando, hoy justamente salen las estadísticas del secretariado ejecutivo nacional, ya focalizadas, la disminución ha sido extraordinaria, habló en el caso particular del robo genérico, traemos una disminución de un 70 a 80%, independientemente que sea un tramo federal lo que no queremos es que Guanajuato tenga afectaciones, que deje de ser una vía de conexión para las grandes empresas que transitan por estas vías”, agregó Sophía Huett.

Además, Huett aseguró que el modus operandi de estas bandas generalmente utilizan inhibidores de señal, que bloquean la señal de GPS, además de cerrarles el paso con vehículos, en ocasiones con armas de fuego obligan al conductor a detenerse y posteriormente se lleva a cabo el robo.

“El conductor en ocasiones es retenido, en general no solo en Guanajuato, descargan la mercancía en lugares cercanos y posteriormente el conductor es liberado con todo y el vehículo pero evidentemente ya sin mercancía”, relató.

Tan solo en Guanajuato, constantemente los vehículos con reporte de robo son recuperados y en muchos de estos casos la mercancía continúa intacta, sin embargo, Sophía Huett asegura que tendrán mayor vigilancia en comunidades aledañas a la carretera federal, ya que se han detectado que descargan la mercancía en estos sitios y posteriormente el botín es puesto a la venta.

“Hemos detectado que roban insumos, enseres, farmacéutica, paquetería, descargan todo y luego ven que les sirve para posteriormente poderlo vender, se han desarticulado estas bandas, sin embargo aún hay mucho por hacer, tenemos que elevar el costo del delito, que los delincuentes sepan que cada que se roban un transporte, va a ver una Policía Municipal, Estatal o una Guardia nacional que va detrás de ellos y cada vez le piensen más para que estos delitos no sean cometidos en Guanajuato”, mencionó.

HOMICIDIOS

En el tema de homicidios, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad aseguró que León tiene una disminución del 17% en lo que va del 2022, esto en comparación con el año 2021, por lo que la curva comienza a bajar, ya que en su gran mayoría se ha tratado de temas relacionados con el narcomenudeo.

“Desde el inicio de la administración del gobernador, la disminución completa es del 30%; respecto al año 2020 es también del 30%, el gobernador ha sido un personaje clave para la disminución de este tipo de homicidios, ya que en otros estados del país están prácticamente aumentando y Guanajuato aporta más a la reducción, la meta evidentemente es que ninguna persona pierda la vida, tenga o no participación en actividades delictivas”, dijo.

CELAYA

“Según la información preliminar, son siete cuerpos los encontrados al interior de un vehículo en Celaya, particularmente en este caso hay varias cosas que llaman la atención, como que el vehículo tiene placas de Michoacán y tiene reporte de robo en este mismo estado, por parte de las autoridades locales, estas se ha dado a la tarea de realizar el rastreo de personas con reporte de desaparición, sin embargo, no se han encontrado en los alrededores, digamos de forma cercana donde ocurrió el punto reporte de personas desaparecidas, por lo que no hay indicios para determinar que eran personas locales”, mencionó Sophía Huett.

DELITOS DE ÍNDOLE SEXUAL

En cuanto a los delitos de índole sexual que más preocupan es la violación y la violencia intrafamiliar, ya que son delitos que agravian directamente la integridad emocional y personal.

“La invitación a las familias es que no dejen de denunciar que no se trata de un tema de señalar o victimizar ambas partes sino de encontrar soluciones tanto para la atención psicológica de ambas partes, especialmente cuando son integrantes de la misma familia”.