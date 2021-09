Buscan regular precio del agave

León, Gto.- El agave ha tenido gran variación en los precios en los últimos años, en la actualidad hay una sobreproducción, por lo que el Consejo Regulador del Tequila busca establecer políticas para regular el precio del agave , pues de lo contrario se puede desplomar, informó el director de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE), Luis Ernesto Rojas Ávila.

“Están buscando que haya un precio justo y sobre todo lo que estamos buscando como estado es que en lugar de vender el agave perce, no porque sea malo, sino porque realmente en un estado muy sensible al productor es ayudarle a vender tequila, mezcal, anilinas o miel de agave, un producto terminado para que no esté supeditado a esa variación que tiene el agave”, explicó.

Dijo que el agave puede tardar de tres, hasta 10 años más cuando son variables que se utilizan en los mezcales salvajes o silvestres, realmente lo que se estima es que esta sobreproducción provoque que el precio se pueda afectar en contra de los productores, se está especulando con el precio del agave.

Exportación de tequila

De acuerdo con COFOCE, en Guanajuato en el 2019 se exportaron en total de tequila 13 millones 909 mil 586 y el año pasado 23 millones 12 mil 594 de dólares.

Los principales municipios exportadores son Pénjamo, León, Irapuato y Purísima del Rincón, mientras que los principales destinos fueron Estados Unidos, Alemania, Honduras y España

En 2019 se exportaron a Estados Unidos 12 millones 872 mil 483 dólares, 206 mil 430 a Alemania, 137 mil 795 a Canadá, 126 mil 983 a Honduras y 156 mil 90 dólares a España.

El año pasado hubo exportaciones a Estados Unidos por 21 millones 993 mil 110 dólares, a Alemania 327 mil 203 dólares, a Canadá 203 mil 723, a Honduras 89 mil 646 y a España por 89 mil 423.