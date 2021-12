Buscan Mariachis de León homenajear a Vicente Fernández

León, Gto.- Mariachis de León están dispuestos a realizar un homenaje para Vicente Fernández, quien perdió la vida a los 81 años la mañana de este domingo tras ser hospitalizado por una caída en su rancho “Los Tres Potrillos”; Julio César Sotelo integrante del Mariachi Juvenil de León dijo que su voz es parecida a la del ídolo de Huentitán, Jalisco y de todo México.

“A mí sí me gustaría cantar una canción en nombre de Vicente y hacerle un homenaje a él y yo cantándola, porque me han dicho que aunque sea un poquito lo más mínimo se me escucha mi voz parecida a Vicente cuando cantaba, en algún momento cuando se pueda sí me gustaría cantar una canción en homenaje a él y cantársela de todo corazón, el día que se presente la ocasión yo estoy dispuesto”, dijo.

Explicó que todos los mariachis de León y a nivel mundial reconocieron a Vicente Fernández como una persona única, ya que puso la muestra de cantar para la gente de México de no dejar de cantar hasta que el público nunca deje de aplaudir y es muy triste la pérdida del cantante ídolo de Jalisco, de Huentitán y todo el país.

“Los mariachis aquí en León y a nivel mundial sabemos que fue una persona única hasta ahorita, todos los mariachis en México lo respetamos y lo quisimos muchos porque nos puso la muestra en la cuestión que siempre le echó ganas para cantar a nuestra gente y todo México, lo que le deseamos es que donde quiera que esté Dios que lo bendiga y esté en el paraíso y para nosotros es una persona especial que siempre tendrá nuestro respeto”, mencionó para El Sol de León.

Julio César Sotelo dijo que en cada fiesta a la que acuden a cantar las canciones más pedidas son “Hermoso Cariño”, “Acá Entre Nos”, “El Rey”, “A Pesar de Todo”, “Las llaves de Mi Alma” y que en caso de darse el homenaje a él le gustaría cantar la canción “Soy de Abajo”.

“Sus canciones fueron muy solicitadas y sabemos que de antemano a todos nos gustó su estilo de cantar y que no nos queda más que hacer una oración por él y desearle que esté en el mejor lugar. Las canciones más pedidas son Hermoso Cariño, Acá Entre Nos, El Rey, A Pesar de Todo, Las llaves de mi alma, a mí me gustaría que si hago un homenaje de él cantar la de Soy de Abajo de Vicente Fernández”, dijo.

Aprovechó para enviar las condolencias a la familia de Vicente Fernández de parte de todos los Mariachis de León, ya que dijo lo quisieron mucho y no hubo ni habrá alguien como él.

“Nuestro más sentido pésame para la familia de don Vicente Fernández de parte de todos los mariachis de León y lo quisimos mucho y nadie como él hasta ahorita. Sabemos que nunca va a haber nadie como él”, finalizó.

La última vez que Vicente se presentó en León

El Palenque de la Feria Estatal de León se engalanó con la última presentación del Charro de Huentitán Jalisco, el 30 y 31 de enero del 2015; Vicente Fernández informó a su público a mitad de concierto que era su última presentación en la ciudad zapatera, pues se iba a retirar de los escenarios de manera definitiva.

“Muchas gracias por última vez por tantos años que me trajeron a León, por darme su cariño, por darme su respeto y sobre todo de regalarme esos aplausos que se han quedado aquí día tras día que estoy con ustedes”, comentó.

Después del mensaje, la gente comenzó a gritar que no, aplaudiendo al artista por su trayectoria y talento, sin embargo Vicente Fernández les agradeció por siempre traerlo a León ya que la gente nunca lo dejó solo en sus conciertos.

En el concierto el cantante interpretó sus éxitos como “Los Altos de Jalisco”, “Que te vaya bonito”, “Me voy a quitar de en medio”, “Nos estorbó la ropa y “Cien años”, además cantó la canción de “Caminos de Guanajuato”, de José Alfredo Jímenez, con la que todos los leoneses comenzaron a demostrar su afecto y cariño hacia el artista.

El cantante recordó que la famosa frase de “Mientras ustedes no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar”, nació en la ciudad de León, ya que en una presentación un empresario le pidió salirse del show porque había terminado el tiempo del concierto, él no hizo caso y siguió cantando para los leoneses.