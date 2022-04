Buscan estrategias para seguir produciendo en el campo guanajuatense

León Gto.- El Presidente del Consejo Estatal Agroalimentario de Guanajuato, Francisco López Tostado, aseguró que el sector cuenta con un problema de precios debido a la inflación, así como un déficit en el consumo general de productos lácteos a nivel nacional.

Francisco López aseguró que el problema va unido al poder adquisitivo, ya que este al debilitarse baja la demanda de productos de mayor valor, por lo que el estado de Guanajuato también presenta una baja en consumo y un aumento en los productos.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

“Hay una situación diferente que genera una inflación donde no hay la suficiencia de productos, donde posiblemente hay una oferta pero no hay una demanda suficiente, el tema de la inflación nos está generando que los consumidores tomen decisiones sobre compra de productos”, mencionó el presidente del consejo estatal agroalimentario.

También colocó como ejemplo el alza en productos como la carne, en que los consumidores prefieren comprar a menor precio o en menor cantidad y bajar el consumo de esta.

Una de las estrategias que el presidente del consejo propone para atacar el problema inflacionario de los insumos en los productos es el de sumarse al acceso a nuevas tecnologías de procesos, mismas que les permitan a los productores sustituir productos de los que hay más escasez y que tengan mayor valor.

“Me refiero por ejemplo en agricultura, los fertilizantes inorgánicos que se han elevado fuertemente llegando a valores de 25 mil pesos la tonelada, cuando hace un año estábamos hablando de procesos de 7 a 8 mil pesos cuando mucho”, comentó.

El informarse de cómo con paquetes tecnológicos se pueden desarrollar una combinación entre el acceso a fertilizantes de menor valor pero con el mismo efecto, como es el caso de los fertilizantes orgánicos, posteriormente hacer comparaciones y concluir en una evaluación.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

“Tienes que calcular lo que vas a producir, cómo van a ser los costos, que costos vas a tener y que producción vas a tener para poder saber si te puede dar las soluciones en este tema, si la inflación se nos sigue disparando y no mejoramos la productividad con estos paquetes tecnológicos, pues obviamente es una carrera perdida donde poco a poco vamos empezar a producir menos”, agregó Francisco López Tostado.

IMPACTA INFLACIÓN EN PRODUCCIÓN DEL CAMPO EN GUANAJUATO

López Tostado aseguró que este problema de inflación en un futuro cercano puede impactar en la producción de más de 400 mil hectáreas entre riego y temporal, que Guanajuato siembra.

“Estamos con la expectativa de ver ahorita, como ustedes saben empezamos ya con la cosecha del otoño invierno, en este caso con los trigos, la cebada y las arenas y ahorita estamos viendo y tenemos que evaluar si los productores acabaron sembrando las hectáreas normales y si los rendimientos no se vieron afectados porque haya habido una disminución en la fertilización sobretodo”, aseguró.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

“No es la recomendación regular los precios, yo creo que lo que tenemos que hacer es revisar muy bien la distribución de las rentas de la cadena y todos hacer un esfuerzo por reducir lo más posible, nuestras utilidades para poder ofertar un producto a mejor precio; a nosotros no nos convendría que fuera un control de precios porque lo que podría provocar de manera negativa es una desintensivación de la producción, porque si tu me estableces que un valor de un producto que yo voy a sembrar con los costos de nuestros insumos va a valer un precio y no me sale, lo que dejó es de producir”, añadió.

Además, el presidente del Consejo Estatal Agroalimentario de Guanajuato, mencionó que se necesita de la sensibilidad y el desarrollo de un bazo financiero que ayude a los productores a bajar los costos.