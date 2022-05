Buscan ayudar a mejorar la estancia temporal de los niños en el DIF

Con la finalidad de apoyar a la niñez que se encuentra en el Centro de Asistencia Temporal (CAST) del DIF León, Paruno Central de Música, lleva a cabo un evento con causa titulado “Recreo Musical”, donde se busca ayudar a todos los niños y niñas a que estos se sientan seguros en su nuevo hogar temporal.

Este evento estará lleno de actividades para los más pequeños del hogar, donde además se les impartirán clases completamente gratis de como tocar el instrumento, mientras que a los leoneses se les invitó a apoyar con la donación de juguetes o instrumentos musicales.

“Estamos apoyando al centro de atención para ciertos niños que están en situaciones, digamos no las más deseables del mundo, son niños menores de edad, que están en situaciones difíciles y esta colecta servirá para que la transición a un hogar permanente no sea tan difícil, tienen este centro donde les brindan atención que necesitamos todos: un lugar donde dormir, un lugar donde estar seguros, más que nada este es el objetivo principal”, mencionó en entrevista Miltón Pacheco, director de la academia Paruno Central de Música (PCM).

Dicho evento se realizará el próximo 7 de mayo, donde en punto de las 10:30 se contará con clases abiertas de la academia PCM, donde aprenderán: canto, ukelele, batería, guitarra, piano, entre otras disciplina, posteriormente al mediodía por parte de los Go Go Teens, se tendrá un show de títeres y por último a partir de las 13:00 horas se proyectará la película “Escuela del Rock”.

“Por supuesto que todos los niños están invitados, nuestros propios alumnos de la comunidad PCM, a quien esté leyendo esto puedan venir a apoyar, estaría muy padre, porque el objetivo es traer juguetes para donar al CAST, pueden donar también instrumentos musicales, en buen estado, los juguetes no deben requerir pilas y a cambio reciben la magia de la música empezando a las 10:30 de la mañana”, comentó Miltón Pacheco.

Las donaciones de los juguetes e instrumentos musicales pueden realizarse directamente en sus sucursales ubicadas en Hermanos Aldama #107, Zona Centro y en Juan Alonso de Torres Poniente #224, San Jerónimo I.

“La donación va bien, pero siempre necesitamos más, honestamente va bien, pero preferimos que se sientan abrumados por el cariño a que se sienta un cariño limitado, donde ellos se impresionen como si fuera navidad en mayo y nos falta para llegar a ese objetivo, por favor, vengan a dejar sus donativos”, agregó Miltón.

Aunque físicamente se contará con la visita de 20 niños del CAST, el apoyo será para más niños que cuentan con un espacio temporal dentro de las instalaciones del DIF León, ya que al jugar o entretenerse con más cosas, el periodo temporal que pasan es más agradable.

También piden a la ciudadanía leonesa que si cuentan con un instrumento el cual creen que puede estar dañado, el PCM cuenta con expertos para revisar cada pieza y así verificar si puede volver a funcionar con mantenimiento.

“Muchas veces la gente ve algo que está raspado, que ya no sirve, pero si lo traen para acá, nuestros asesores profesionales les pueden dar una revisadita, ver si con un cambio de cuerdas y una ajustada lo podemos volver a echar andar y si no, es como todo, nada es descartable en el mundo de la música, si el instrumento completo como tal no funciona sus partes pueden funcionar para echar andar otros instrumentos, lo ideal es que vengan, lo traigan y le echamos un vistazo”, finalizó Miltón Pacheco.