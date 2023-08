Buscan a Ángel Javier

León, Gto.- Ángel Javier Hernández Guerrero tiene 20 años de edad. El pasado viernes 18 de agosto salió de su casa y desde entonces nada se sabe de su paradero . Su familia lo ha buscado por todos los medios posibles y a través de redes sociales también hicieron una campaña para lograr su localización. La denuncia ante la Fiscalía General del Estado ya fue presentada.

Familiares del joven, vecino de la colonia Flores Magón, informaron que trabajaba en la salida a Lagos de Moreno, pero hace días dejó ese empleo, por lo que desconocen a dónde es que se dirigía o con quien iba a encontrarse.

Ese viernes que salió de su casa vestía un pantalón de color oscuro, camisa blanca y sudadera de color negro. Su calzado eran botas industriales color gris. Como señas particulares, tiene una cicatriz pequeña en la punta de la nariz y un lunar de aproximadamente 3 centímetros en la pierna izquierda.

La Fiscalía General del Estado, abrió la carpeta de investigación correspondiente con el número 96718/2023 y con el número de reporte 2703/2023.

Cualquier información sobre el paradero de Ángel Javier Hernández Guerrero de 20 años de edad, favor de reportarlo a los números de emergencia 9-1-1, al 01800368-62-42 y al 473-7352-100 extensión 40392, en la Fiscalía General del Estado.

“Nunca había desaparecido y no se metía con nadie, su papá está muy desesperado porque ya pasaron muchos días y no hay noticias de él. Ya tenía días que no trabajaba por lo que no saben si salió a buscar trabajo o a donde fue”. Declaró una de sus familiares.

Las autoridades ministeriales, ya realizan la búsqueda del joven en los lugares que frecuentaba y están realizando las entrevistas correspondientes con sus conocidos para obtener más datos que lleven a su localización.