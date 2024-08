Buscadoras de Guanajuato enfrentan “borrado” de desaparecidos

Irapuato, Gto.- Buscadoras guanajuatenses enfrentan las consecuencias del “borrado” de sus desaparecidos tras el censo realizado por autoridades federales, en un aparente intento por unificar la información, mucha de ésta quedó sin forma de hacer consultas públicas sobre ella, lo cual ha ocasionado molestia y dolor a todas aquéllas que diariamente salen a buscar a sus familiares.

Y es que sólo este 2024, buscadoras de Guanajuato se enfrentaron a distintos obstáculos en su misión de encontrar a sus familiares, uno de ellos el “borrado” de los registros de desaparición que, anteriormente tenían inconsistencias como que no había datos suficientes para buscarlos, fueron localizados o, bien, las familias pidieron que la información fuera privada, actualmente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) cuenta con una nueva plataforma en la cual, muchos de los desaparecidos del estado no aparecen en las consultas públicas.

Luchan diariamente por que a nadie se le olvide que hay desaparecidos.

De acuerdo con una revisión realizada por la Organización Editorial Mexicana en la página oficial del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de una lista proporcionada por el colectivo Hasta Encontrarte con 63 nombres de personas desaparecidas, ninguna de sus fichas fue visible, la plataforma solicita datos como el día de la desaparición, nombre completo, estado y ciudad del hecho, aún con todos los datos, las fichas no tienen registro visible hasta agosto de 2024.

Cabe mencionar que, apenas en abril del presente año, había dos plataformas para hacer la revisión de personas desaparecidas, en la cual había inconsistencias, en un aparente intento por homologar la información, ahora ambas direcciones conducen a la plataforma del RNPDNO donde inclusive antes de llegar a la plataforma de consulta pública o de estadística se tiene que aceptar algunos términos y condiciones entre los que está el siguiente:

“A partir de 2019 la CNB ha elaborado, diseñado, desarrollado e implementado una estrategia tecnológica para la incorporación de información, permitiendo la interoperabilidad entre autoridades federales y estatales, así como la disponibilidad y consistencia de los datos relacionados con las personas desaparecidas y no localizadas”.

Trabajan buscadoras en fichas de búsqueda masiva interinstitucional

Karla Martínez, coordinadora de la Brigada Independiente de Búsqueda del colectivo Hasta Encontrarte, es una de las afectadas tras estas inconsistencias de información, en las plataformas de consulta anteriores su hermano era de los que no aparecían, en la actual plataforma, sigue sin aparecer, pero actualmente trabaja con la Comisión Estatal de Búsqueda en fichas de búsqueda masiva interinstitucional en busca de erradicar este tipo de casos.

Al no encontrar apoyo al buscar a los suyos, salieron a hacerlo ellas mismas.

“Nosotras, como colectivo, yo como representante, en conjunto con la Comisión Estatal, estoy trabajando en las fichas que se supone que tienen que ser fichas de búsqueda masiva, que tienen que ser interinstitucionales y ahorita ya estoy pidiendo que me saquen todas estas fichas”.

Destacó que saben que es un tema repetitivo en autoridades mexicanas el querer esconder las cifras en temas como los de desaparición.

“El censo fue algo que desde hace mucho tiempo que nos dimos cuenta de cómo lo estaban haciendo, que llegaban registros de personas que supuestamente habían sido ya localizadas, que no estaban desaparecidas cuando todos los familiares incluso aquí en Guanajuato tenemos números de carpetas de investigación, son números que quieren esconder por la falta de trabajo, por la inseguridad que existe en todo México”.

Inconsistencias vienen desde la denuncia

La coordinadora de la Brigada de Búsqueda Independiente resaltó que al hacer la revisión para las fichas masivas, pudo ver que todas vienen mal, lo que para ella significa que desde el primer momento en el que pusieron su denuncia ante la FGE, las autoridades omitieron datos cruciales para la búsqueda.

“Quiere decir que desde el momento uno, ellos no están buscando a nuestros familiares, algo que me llama muchísimo la atención que todas las fichas vienen mal, la comisión lo que me comenta a mí es que estos datos los toman ellos de la FGE, entonces ellos. por ejemplo con mi hermano, buscan a un Juan Valentín sin tatuajes, con pantalón de mezclilla, cuando el tenía muchos tatuajes, cuando llevaba un short negro, esto es algo alarmante que hace cuatro años, tres años, cinco años, desde que desaparecen nuestros familiares, desde el momento uno no los buscan”.

Explicó que hay poca orientación, poco asesoramiento, cuando una madre, hermana o esposa llega desesperada a reportar la desaparición de su familiar, no se toman los datos completos, no se apuntan y no se les explica lo que la reserva de datos significa, lo que podría ser uno de tantos motivos por los que existen irregularidades en las plataformas de consulta.

“La ficha que ellos conforman o levantan y comparten de manera interinstitucional, no lo están haciendo, están buscando a un Iván que no existe, que no tiene las señas particulares, que desaparece en una fecha que no es, por eso algunos no aparecen.

“Nunca se dieron el tiempo para tomarnos los datos cuando nosotros íbamos a poner denuncia, es bien importante porque seguramente las autoridades se van a querer respaldar diciendo que es lo que nosotras damos”.

Explicó que cada persona acude y da los datos que les solicitan, pero no saben siquiera si los están poniendo bien, pues en el momento más desesperante de su vida tuvieron que acudir a poner denuncias sin respaldo, sin información y sin apoyo.

“Es importante en este tema darse cuenta que nosotras no sabíamos cómo poner una denuncia de desaparición, ni siquiera sabíamos que tenía que existir una carpeta de investigación por alguien que desaparece, otorgamos los datos que nos piden, nombres características, prendas, pero ellos al momento de llenarlo lo hacen mal, y cuando nos lo dan es importante saber que estamos en un momento vulnerable, que no estamos pensando bien y nos dan y lo firmamos, puede ser otro motivo”.

Karla Martínez sabe esto, pues tiene la copia de la carpeta de investigación por la desaparición de su hermano, así pudo comparar la ficha de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y como ésta tiene datos incorrectos.

No queremos que las fichas sean privadas, queremos encontrarles

Aurora Alejandra Arroyo Almanza es una mujer que desapareció en 2019, su madre también fue afectada cuando se dio cuenta que su hija no aparece en las consultas públicas de búsqueda, todo empezó con la visita de personal de la Secretaría de Bienestar que llegaron hasta su hogar para hacer el censo de desaparecidos.

La madre de Aurora dijo que en ningún momento les dijo que su hija había sido localizada o que quería poner privadas sus fichas de búsqueda, aún así, durante abril que revisó por última vez las plataformas de registros de búsqueda, su hija no apareció.

“Dijeron que era de la Secretaría de Bienestar, que estaban haciendo un censo porque había veces que aparecían las personas y había un apoyo y se quedaban con el apoyo, iban a ver si mi hija había aparecido, que había casos donde ya había aparecido y la gente no daba aviso”.

En esta experiencia que la madre de Aurora describió como revictimizante, ella se armó de valor y les dijo que lo que más deseaba era que su hija sí hubiera aparecido y con gusto lo habría dado a conocer de inmediato.

“Me quedé de a seis, me pregunté, porqué vienen a hacer este censo, había una aplicación en la que uno podía checar si su familiar está desaparecido, en el caso mío salió como privado, no se pudo ver la información”.

Cinco años, de salir a la calle con la foto de su hija impresa en lonas que cubrieron su espalda y pecho al marchar, para que después del censo hicieran parecer que ella misma fue quien decidió que nadie más pudiera ver la ficha en la plataforma, destrozó no sólo a su madre, sino a todas las otras madres que con ella salen a buscar a los suyos y tienen que enfrentar amenazas a su integridad, revictimización y un intento por que sus palabras no sean escuchadas.

El Registro Nacional debería tener más desaparecidos que las fiscalías

Bibiana Mendoza, representante del colectivo Hasta Encontrarte, explicó que el registro nacional debería estar mejor alimentado que cualquier otro, pues debería contar con los registros de fiscalías, pero también de personas que sin necesidad de poner denuncias pueden dar de alta a sus familiares desaparecidos.

“Los colectivos y nosotras mismas, desde Irapuato y Guanajuato, hemos luchado por que se reconozca que hay desaparecidos y porque se les busque, el día que nosotras neguemos que esta información sea pública será como darle este pase a autoridades para que no los buscaran, de por sí ya lo hacen”.

Dijo que el que una persona no tenga en su carpeta de investigación datos para ser buscado no quiere decir de ninguna manera que no esté desaparecido.

“Hubo al menos tres compañeras de la colectiva que fueron visitadas a su domicilio para preguntar si su familiar ya había regresado a casa, el caso de Aurora, Jaime Adolfo que siguen desaparecidos y cuando la Secretaría de Bienestar visita sus casas después de esto, estas personas ya no aparecen en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, no sólo es un retroceso, es una falta de humanidad que se estén ocultando a estas personas”.