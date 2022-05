Busca gobernador agilizar tema legal para abastecimiento de agua en Guanajuato

El gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, mencionó que en el tema del agua para León, durante los dos años y medio que restan de su gestión podría garantizar al menos en el tema legal, el abasto de agua para León.

Dijo que hay una cosa positiva que todavía no puede comentar, pero hablará con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que brinde los recursos y los permisos.

Aunque no ha querido decir de dónde se sacará el agua, mencionó que el monopolio de las concesiones, la regulación del vital líquido es de la Federación, porque ya se vio con El Zapotillo que entre estados es muy difícil ponerse de acuerdo.

“En este caso ya estoy pidiendo cita con el presidente, nos dijeron que ya va a regresar de su gira por Centroamérica, estamos en espera de la fecha que estoy seguro me la va a dar pronto, para exponerle ya el proyecto final conceptual con un ingrediente extra que no les puedo decir ahorita, pero que es positivo. Hay que hacer el proyecto ejecutivo que va a tardar ocho o nueve meses”, explicó.

Mencionó que se podría dar solución al tema del agua en la parte jurídica si se dejan los convenios y la parte legal, aunque no es posible hacer estos acueductos que se tienen que hacer en tres años porque es imposible.

“Digo sí porque en teoría sí, pero ya vimos que con El Zapotillo que estaba todo firmado y todo dicho y no se hizo, al final esto no estará solucionado, hasta que no abras la llave y los leoneses estén recibiendo agua de esta fuente de abastecimiento alterna”, recalcó.

Aseguró que los leoneses tienen un gran ahorro del agua, pagan cara el agua y están preparados culturalmente como sociedad para estos cambios, hay temporadas de estiaje donde el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAL) hace “magia” para que todos tengan agua, lo que ahora padecen en Nuevo León y Guadalajara.

Busca cerrar fuerte su gobierno

El gobernador a sus 43 años, no se retira de la política porque es algo que le apasiona, aunque asegura que hay ciclos y cerrará como gobernador al final de su gestión, uno de los temas que prometió en campaña.

“Buenos hay que dedicarnos a otras cosas, también tengo mi carrera, mi profesión, vislumbrar algunos negocios, tengo mi rancho, no son muchas cosas, muchos planes familiares”, continúo.

Comentó que su propósito en la vida es ser feliz, haga lo que haga, y la verdad espera cerrar fuerte el gobierno, con la frente en alto y muchos logros, aunque todavía faltan dos años y medio de gobierno, pero después aspira a vivir como un ciudadano normal.

Dijo que no cree que su partido lo llamé a nivel nacional para contender por la presidencia municipal, pero si así fuera y ya platicara, aunque reconoció que es un cargo que a cualquiera lo honraría.

Mencionó que se necesita un candidato que una porque hay una gran división entre los mexicanos, “no creo que yo sea esa persona que una, yo soy más de mecha corta, no creo que es lo mío es estar platicando tanto y aparte lo mío es esta platicando tanto. El país es tan diferente y Guanajuato es una chulada de estado y es mucho más sencillo porque casi todos los guanajuatenses pensamos de una misma manera, pero ya cuando te enfrentas a visiones del sur del país y con las de norte, esos intereses debe ser muy complicado”.

Precisó que se requiere una persona que tenga la actitud del diálogo, de la unión y son perfiles diferentes, considera que él está en un perfil más ejecutivo, de toma de decisiones, con visión a largo plazo.

Recibió un Guanajuato sano y lo dejará fortalecido

Indicó que encontró un Guanajuato en marcha con un gran número de atracción de inversiones, finanzas positivas, tema social a la vanguardia, pero que había llegado a un ciclo porque se acabó la industria automotriz y había dos opciones reinventarse o seguir sobre lo mismo, por lo que se planteó el paso de la manufactura a la mentefactura.

El mandatario estatal informó que el gobierno de Miguel Márquez entregó un gobierno muy sano en finanzas, pero que representaba un reto con la 4T y los recortes, 30 mil millones pesos tenemos respecto a la gestión del ex gobernador Miguel Márquez. El reto fue hacer una reorganización administrativa y hacer más con menos.

“Cuando yo entré de gobernador sólo el 7% lo aportaba Guanajuato, hoy es el 11%, parece menor pero esos cuatro puntos es algo muy grande de hacer en tan poco tiempo(...)”, indicó.

Buscará dejar un Guanajuato con visión mente factura, seguro, la administración pública eficiente y transparente, así entregar el mejor sistema de salud del país que se consolidó en su mandato.

Quiere llegar a un estado más seguro y en paz, falta mucho, pero hace tres años había un rema de huachicoleo importante, gracias a la ayuda del gobierno federal, de los municipios se ha bajado en un 85% a 90% hay casos aislados. Había bloqueos carreteros con coches incendiados por los grupos criminales que se sentían empoderados que creían podían paralizar el estado, había un territorio que no podía entrar la autoridad, lo recuperaron y detuvieron al líder criminal, traen disminución de homicidios y surgieron nuevos como la extorsión entre otros, que se han controlado.

Las fortalezas son de las instituciones propias del estado y no de otros gobiernos, lo que es muy valioso, aquí le apuestan a Fuerzas de Seguridad del Estado, Fiscalía General del Estado y Policías Municipales.

Énfasis en la educación

Respecto al pacto social por la educación, mencionó que vale mucho la pena reforzar el tema de la educación, que luego de hechos muy complicados como una pandemia, comprometer a la sociedad como un tema educativo es parte fundamental que en un futuro llevará al estado a buen puerto.

“Es importante buscar que la educación sea de calidad para los niños, siempre ha habido intentos de la derecha de imponer creencia religiosas como de la izquierda de imponer políticas socialistas fallidas y al final lo que persiste es el contenido educativo, lo que los niños van a aprender, es riesgoso en todos los sentidos, el péndulo va para los dos lados”, precisó.

Por otro lado, sobre el modelo educativo que quiere imponer la 4T dijo que no está en sus facultades y la rectoría la tiene la federación, el estado sólo apoya con infraestructura, sólo a través del diálogo y tratar de influir.

En Guanajuato se metieron las preparatorias militarizadas, que están dentro del rango que marca la federación, las escuelas de tiempo completo quitaron el presupuesto, pero el estado puede subsistir con algunas porque están dentro de ese marco.

En cuanto a los temas de planes de estudio, como estados pueden subir con el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el poder legislativo, pero como tal no imprimen o entregan los libros de texto.