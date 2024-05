Busca Canirac alianza para traer los alcoholímetros en restaurantes y bares

León, Gto.- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Alimentos Condimentados (Canirac), Manuel Bribiesca Sahagún informó que los agremiados buscan una alianza con Municipio de León para comprar alcoholímetros y se les haga la prueba a los leoneses que lleguen a restaurantes, bares y antros

“Tuvimos una junta como Canirac con todos los proveedores y vamos a buscar una alianza para traer los alcoholímetros menos invasores entre el municipio y nosotros para que de esta manera se cuide la vida de todas y todos los leoneses, es importante recalcar tanto a los restauranteros como a la gente que vende alcohol que debemos ponernos las pilas todos ya que no es un tema de gusto es un tema de obligación y necesidad para que no se vaya a tener un accidente en las calle por una sobre copa”, comentó Bribiesca Sahagún.

El titular de la Canirac dijo que el alcoholímetro es un aparato al que se le sopla y como no hay contacto directo, no se necesita estarle cambiando la boquilla, entonces los usuarios no deben preocuparse que no van a tener contagio por usarlos.

Explicó que a través del Municipio buscan un subsidio para comprar estos aparatos para concientizar a las personas de que si toman no manejen, esto obedeciendo a una ley que lo hace como obligación, sin embargo, comentó que los alcoholímetros en restaurantes no son el problema sino en los antros.

Por su parte, el alcalde interino de León, Jorge Jiménez Lona indicó que el Municipio le puede invertir una parte del costo de los aparatos que son de última generación como mecanismo de prevención pero también se estará difundiendo material de prevención para evitar accidentes.

“Como ciudad nos conviene apostarle a la prevención, el hecho de que el municipio puede invertir una parte del costo de los aparatos nos permitiría estar supervisando, son a aparatos de última generación que incluso tienen pantallas y eso nos permitiría en esas pantallas estar difundiendo material de prevención y lo más importante que los ciudadanos usen estos mecanismos preventivos porque de nada nos va a servir tener estos alcoholímetros si nadie los utiliza”, aseguró.

Afirmó que aunque hay una ley que establece la realización de la prueba del alcoholímetro en los establecimientos falta que la Secretaría de Salud emita las normas “Nosotros lo queremos manejar como tema opcional”, finalizó el alcalde interino.