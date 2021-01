Busca candidatura con “las manos limpias”

León, Guanajuato.- Juan Pablo López Marún es el único aspirante a candidato del PRI en busca de la presidencia municipal de León en las elecciones de 2021. Dice que llega “con las manos limpias y sin cola que me pisen”.

Se dice de la nueva corriente, fresca del PRI y aunque ya tiene 15 años de militante y en diversos cargos, reconoce que le hubiera gustado llegar con más madurez a esta contienda.

“Por supuesto me hubiera encantado llegar con mucha más madurez, mucha más tablas, mucha más trayectoria, pero bueno; a nuestra generación aquí en León nos tocó ahora dar la cara con mucho orgullo, con mucha dignidad y sí efectivamente somos una generación de políticos jóvenes con esas características que creemos en la política como un medio para servir, que tenemos las manos limpias, que no tenemos cola que nos pisen y que hoy estamos dando la cara”.

Es un joven de 35 años de edad, orgullosamente de familia leonesa y zapatera, afirma; lasallista de corazón y que se ha desempeñado desde hace más de 15 años en cargos públicos.

Le tocó coordinar en Guanajuato la campaña en Juan Ignacio Torres Landa y de Enrique Peña Nieto, en 2012; fue delegado de Telecom por Guanajuato en el sexenio pasado, candidato en el 2018 a diputado federal y desde enero del año pasado, presidente en el comité municipal del PRI en León, cargo al que pidió licencia para buscar la candidatura por la alcaldía. de León.

López Marún aceptó que fue una sorpresa que el Partido y sus compañeros se hay decidido por impulsarlo a él, cuando en meses anteriores afirmó que no tenía esa aspiración. “Pero el trabajo de calle me hizo ver que hay posibilidades; la gente me pedía que fuera yo y los mismo compañeros me hacían saber”.

El aspirante tricolor lamentó que Martín Ortiz haya decido no participar en la contienda interna y agradeció a quienes habían levantado la mano, apoyar una candidatura de unidad.

De acuerdo con los tiempos de convocatoria del Revolucionario Institucional, del martes al jueves, la Comisión de Procesos Internos establece el periodo de audiencia, donde de solicitar algún documento, se lo estarían solicitando. El viernes 8 de enero se realizará el predictamen del registro que se hizo el pasado lunes.

Como es aspirante único no habrá precampañas, pero estaban previstas del 23 al 27 de enero, por lo que se pasarán de manera directa a la declaratoria de validez que será el 29 del mismo mes.

Los registros ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato se harán en marzo y las campañas para la alcaldía arrancarán el 5 de abril.

Aunque no dio detalles sobre su planilla, dijo que está pensando tanto en personas con rostros nuevos como algunas otras con experiencia, pero dijo que se presenta complicado integrarla, pues es una lista de 30 personas y habrá que definir los nombres, principalmente de las primeras seis posiciones.

En cuanto a las campañas que se realizarán en plena pandemia, dijo que están trabajando y esperarán a que las autoridades les digan que está permitido realizar, aunque no le parece mala idea utilizar “el famoso toca, toca; casa por casa”.

Dijo que en la actualidad el PRI en León cuenta con unos 7 mil militantes, pues con la depuración que le hicieron al partido en 2019, cuando eran 26 mil, dieron de baja a la mayoría, por lo que en las próximas semanas estará buscando a los militantes para iniciar con el proyecto que aseguró, lo llevará a la Presidencia Municipal de León.