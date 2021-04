Busca Brenda de la Mora legislar a favor de mujeres violentadas

LEÓN, Gto. (OEM-Informex). El intento de secuestro que sufrió en agosto de 2019 le dio la fuerza para buscar hacer algo a favor de las mujeres que han pasado por algún escenario de violencia. Por ello, Brenda de la Mora López, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la diputación local por el Distrito IV, aseguró que es el momento de buscar desde la tribuna más alta en el estado la protección integral de las mujeres, pues a pesar de que hay muchas leyes a favor de su protección, en la realidad sigue estando vulnerables y sin herramientas para su defensa.

Desde el primer minuto del martes, Brenda de la Mora inició campaña como aseguró que será su camino rumbo a la diputación local: trabajando y proponiendo mejorar para la ciudadanía leonesa, en donde el tema de la protección para las mujeres será fundamental en su propuesta legislativa, pues pretende legislar para crear un centro de atención integral a la mujer que ha sufrido un escenario de violencia.

“Hace algunos años yo tuve la desafortunada experiencia de sufrir un intento de secuestro y eso me llevó a tener un proceso con todo el sistema penal, desde cómo funcionan las denuncias, los centros para mujeres, la impartición de justicia con perspectiva de género y la verdad es que no funciona, así es que pretendo en este centro atender a las mujeres que llegan y hacer se vayan recuperadas para que puedan continuar con su vida”.

Brenda de la Mora aseguró que esta campaña no la empieza de cero, pues detrás de ella hay un equipo de mujeres emprendedoras y triunfadoras que han visto en su proyecto una plataforma para buscar que los derechos de las mujeres en Guanajuato no sean letra muerta, sino que se apliquen y no sólo eso, que haya más posibilidades para seguir ocupando espacios encabezados por mujeres.

Pero el tema femenino no es el único tema de la candidata priista, quien contiende por el Distrito IV de León: protección al medio ambiente es otro tema importante para ella.

Brenda de la Mora explicó que en el Distrito IV de León hay una de las comunidades más importantes de León, como son las zonas ladrilleras, las cuales necesitan un plan urgente de remediación ambiental y por ello su propuesta legislativa es crear pulmones verdes urbanos en zonas como ésta, para que ayuden a purificar el aire. “Se trata de un tema de justicia social y de derechos humanos”, señaló la candidata priista.

Otro tema que impulsará será la protección animal, que en León y en el estado se han visto muchos casos de maltrato animal, debido a que no hay una educación en pro del cuidado de las mascotas. Por ello, otra de sus propuestas es impulsar el respeto hacia los animales, a través de leyes que permitan que esto sea una realidad.

Brenda de la Mora no es improvisada, pues ha estado en diferentes puestos tanto dentro del PRI como en la sociedad civil y por ello su trabajo habla por sí mismo. “No es lo mismo estar detrás que estar encabezando, pero he encontrado mucho ánimo de que las personas quieren que se hagan las cosas diferentes. Mi campaña no es de confrontación, es de propuestas, otros partidos se están peleando, nosotros saldremos a proponer, a demostrar que el PRI es un partido al que sí le interesan los ciudadanos, porque mucha gente ahora está extrañando al PRI, después de resultados de gobiernos fallidos que hoy se pelean. Nosotros iremos a proponer, a trabajar de la mano con la ciudadanía, que al final es el aliado al que iremos a convencer para que juntos podamos recomponer todo lo que ha fallado y mejorar lo que ha dado resultados”.