Busca Alejandro Navarro dejar listo terreno para Edificio Municipal de Guanajuato

Guanajuato, Gto.- El presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, informó que esta semana se reunió con los propietarios de la Casa Guanajuato y ver la posibilidad de comprar el terreno.

Dijo que hizo el ofrecimiento de comprar tanto el terreno como el inmueble y la manera en que se pudiera pagar sería con los remanentes que quedaran al finalizar su administración.

“Me senté con la familia Marcoquio para hacerles un ofrecimiento de poder comprar el terreno y el inmueble, me preguntaron que si tengo el dinero para pagarlo 40, 50 o 60 millones de pesos y no, pero seguramente al término de la administración estaremos con algunos remanentes importantes”.

Agregó que la posibilidad de compra de ese espacio es para dejar un predio para que las futuras administraciones cuenten ya con un lugar en donde pueda contar con sus propios edificios municipales para albergar a las diversas direcciones.

“Con eso pues ya no pagar tantas rentas como se pagaban antes. ¿Qué me dice la familia? Pues que va a pensarlo un par de semanas para ver si les interesa y en ese caso que se haga un avalúo por parte de ellos, otro avalúo por parte del gobierno municipal y si estamos en condiciones pues poderlo adquirir, y si no pues hacer un plan de pagos con la futura administración municipal”.

Alejandro Navarro recordó que, por años, se han rentado casas e inmuebles para albergar a las diversas dependencias municipales y se pagaban hasta 300 mil pesos al mes en puro concepto de rentas.

Por ello insistió en la importancia en contar con un espacio propio y de propiedad municipal, tal y como lo tienen municipios como San Miguel de Allende, Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón.

“Que nosotros tengamos un edificio propio municipal fue uno de mis proyectos cuando empecé la administración, así como el estacionamiento, el museo de las momias, está el edificio municipal y la concesión del servicio de recolección y de basura”.

Finalmente, el alcalde reconoció que este tema fue uno de los compromisos que asumió en su segunda administración y, aunque no se pudo concretar como deseaba, sigue buscando las alternativas para aplicarlo.